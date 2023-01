Warum die Marktoberdorfer Handballerinnen so richtig sauer auf das Kampfgericht sind

Am Ende des Handballspiels steht ein umstrittenes Unentschieden der SG Biessenhofen-Marktoberdorf gegen Eichenau auf der Anzeige. Warum das beide Lager wundert.

31.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf haben es befürchtet: Die Rückrunde in der Landesliga wird ganz anders als die Hinrunde. Der schmerzhaften 27:28-Niederlage in Dachau folgte nun ein nicht erwartetes Unentschieden im Heimspiel gegen den Eichenauer SV. Zumal es nach der Schlusssirene gewaltig Ärger wegen des Spielberichts gab. Nach Auffassung der Gastgeberinnen hatten Kampfgericht und Schiedsrichter ihnen einen Treffer unterschlagen.

Wie sich der Spielermangel bei den Handballerinnen auswirkt

Der Verlust der beiden Mitte-Spielerinnen Katharina Lukas und Linda Zeiler hinterlässt deutliche Spuren. Dass die SG-Frauen in der neuen Formation noch große Probleme haben, war für die Zuschauer nicht zu übersehen. In der Hinrunde glänzte die Mannschaft stets mit hohem Tempo im Angriffsspiel. Weil nun aber im Rückraum keine großartigen Wechselmöglichkeiten zur Verfügung stehen, fehlt dem Angriff zunehmend das Tempo. Der Abwehr ist anzumerken, dass die Absprachen noch nicht passen. Hinzu kommt, dass mangels Wechselmöglichkeiten, in der Abwehr wie im Angriff schneller als bisher die Beine schwer werden. Wie in Dachau ließ sich auch dieses Wochenende beobachten, dass die Konzentration in der letzten Viertelstunde so gut wie nicht mehr vorhanden ist.

Gegen den Eichenauer SV starteten die SG-Frauen gut ins Spiel und lagen die ersten 20 Spielminuten immer etwa mit fünf Toren in Führung. Sieben Minuten vor der Halbzeitpause gerieten die Gastgeberinnen etwas ins Straucheln und trafen nicht mehr ins Tor. Dadurch schafften es die Gäste, auf 14:16 heranzukommen. Das neue Trainergespann Max Nuscheler und Katharina Lukas nahm eine Auszeit und schenkte den Spielerinnen eine Minute zum Durchatmen. Diese kurze Unterbrechung tat gut, denn in den nachfolgenden drei Minuten bis zur Halbzeitsirene trafen die Gastgeberinnen dreimal in Folge und somit stand es zur Halbzeit 19:14.

Was nach den Anweisungen der Trainer bei den Handballerinnen schiefgelaufen ist

Bis zur 43. Spielminute war noch alles im Lot. Die Spielgemeinschaft führte 25:21. Dann, in der 44. Spielminute, gab es eine Zweiminutenstrafe gegen die SG. Es schien, als sei das gleichzeitig der Startschuss zum „Spiel aus der Hand geben“. Laut Spielbericht trafen die Gäste dreimal in Folge zum 25:24 und keine vier Minuten später zum Ausgleich 26:26.

Das SG-Trainergespann nahm die zweite Auszeit. Die Aufgabe war klar: Mit Konzentration in die letzten Minuten gehen, den Angriff ordentlich aufbauen und dann erst sichere Torabschlüsse suchen, in der Abwehr zusammenhalten und das Zusammenspiel mit dem Mitte- und Kreisspieler in den Griff bekommen.

Das Spiel wurde wieder angepfiffen und die letzten zehn Spielminuten liefen auf der Anzeigetafel herunter. Die Konzentration blieb bei der SG trotz Ermahnungen und Aufmunterungen zugleich auf der Strecke. Im Angriff suchten die Spielerinnen viel zu schnell den Abschluss, warfen nicht konsequent. Die Abwehr ließ viel zu viel zu und somit stand am Ende der Partie ein Spielstand von 30:30 auf der Anzeigetafel.

Das sagen Kampfgericht und Schiedsrichter zum umstrittenen Ergebnis

Die Frauen des Eichenauer SV freuten sich sehr. Nicht so die der SG. Für die SG war das Unentschieden eine klare Niederlage. Das Spiel gegen das fair auftretende Team hätten die Allgäuerinnen gewinnen sollen, sogar müssen.

Im Nachgang des Spiels wurde viel über ein vergessenes Tor der SG diskutiert, welches sogar das Team des Eichenauer SV bestätigte. Jedoch blieben das Kampfgericht und der Schiedsrichter trotz Zustimmung des gegnerischen Trainers bei ihrer Meinung, kein Tor vergessen zu haben.

