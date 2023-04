Handballerinnen der SG Biessenhofen/Marktoberdorf wollen zeigen, was in ihnen steckt

Für die Handballerinnen aus Marktoberdorf und Biessenhofen ist das Thema Bayernliga abgehakt. Trotzdem wollen sie im letzten Saisonheimspiel alles geben.

23.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Am Sonntag empfangen die Handballerinnen der SG Biesssenhofen/ Marktoberdorf die Bayernligaabsteiger der HSG Freising-Neufahrn. Das Landesliga-Handballspiel wird um 18 Uhr in der Dreifachturnhalle in Marktoberdorf angepfiffen. (Lesen Sie auch: Das Fendt-Werk in Marktoberdorf wächst und wächst.)

Damit steht den SG-Frauen das letzte Heimspiel der Saison bevor. Eigentlich hätte die Partie laut ursprünglichem Spielplan am Samstag stattgefunden. Nachdem die HSG einen Verlegungsantrag gestellt hat, haben sich die beiden Mannschaften auf Sonntag geeinigt. Die HSG steht auf dem vorletzten Tabellenplatz und nachdem klar ist, dass Platz acht bis zwölf absteigt, zählen die Freisingerinnen ganz eindeutig zu den diesjährigen Absteigern.

Der Gegner ist ein sicherer Absteiger, die Ostallgäuer SG Vierter mit Tendenz nach oben

Die SG hingegen befindet sich nach wie vor auf Platz vier in der Tabelle, könnte noch nach oben rutschen, aber nicht mehr weiter nach unten, und ist somit auch nächstes Jahr sicher in der Landesliga. Das Hinspiel in Freising hat die SG mit 25:31 gewonnen. So lautet „Heimsieg“ auch die Devise für kommenden Sonntag. Vergangenes Wochenende haben die SG-Handballerinnen eine ordentliche Leistung in Simbach abgerufen, so soll es auch am Sonntag wieder sein.

Allerdings scheint die HSG (ebenso wie zum Beispiel der ASV Dachau) in der Rückrunde besser aufgelegt zu sein als in der Vorrunde. Gegen die Topmannschaften haben die Freisingerinnen nicht sonderlich hoch verloren. Gegen den TSV Simbach, welcher 24 Pluspunkte (!) mehr auf dem Konto hat als die HSG, beispielsweise nur mit drei Toren Unterschied (24:27). Vor allem die letzte Begegnung des Bayernligaabsteigers hat die Liga nochmals zum Staunen gebracht. Die Freisingerinnen gewannen auswärts beim starken TSV Herrsching mit 18:19.

Die Landesliga ist für die SG-Handballerinnen für nächste Saison in Stein gemeißelt

Für die SG geht es an diesem letzten Heimspieltag aber um nichts mehr. Die Landesliga nächstes Jahr ist in den Stein gemeißelt, an diesem Stuhl kann kein Spielergebnis mehr rütteln. Nichtsdestotrotz wollen die SG-Frauen in heimischer Kulisse ein letztes Mal für diese Saison zeigen, was in ihnen steckt und den Sieg mit zwei Pluspunkten für das Punktekonto mitnehmen.

Am Sonntag wird Katharina Lukas die Aufgaben von Mario Scheffler als Coach übernehmen, da Scheffler aus persönlichen Gründen leider verhindert ist. Die SG-Handballerinnen freuen sich über jegliche Unterstützung auf den Tribünenrängen und wollen gemeinsam mit einer vollen Halle um den Sieg kämpfen.