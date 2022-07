Handbremse vergessen: Auto in Marktoberdorf macht sich selbständig

Weil ein 35-Jähriger bei Parken in Marktoberdorf vergessen hat, die Handbremse anzuziehen, rollte sein Auto von selbst davon. Es traf auf ein anderes Fahrzeug.

13.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein 35-Jähriger Mann hat am Dienstagabend beim Parken vor einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Marktoberdorf seine Handbremse nicht angezogen. (Lesen Sie dazu auch: Unfall in Thalhofen: Handbremse vergessen, Auto rollt auf die Fahrbahn)

Das Auto machte sich selbständig

Nach Angaben der Polizei machte das Autp sich im leicht abfallenden Gelände selbständig und rollte gegen einen anderen parkenden Wagen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 4000 Euro.

