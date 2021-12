Einzelhändler aus Marktoberdorf sind unzufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Wegen strenger Corona-Maßnahmen hatten sie weniger Kunden. Das hoffen sie für 2022.

30.12.2021 | Stand: 06:34 Uhr

Schleppend. So lief das Weihnachtsgeschenk für Marktoberdorfer Einzelhändler in diesem Jahr. Die Corona-Maßnahmen schreckten viele Menschen ab, in Geschäfte in der Region zu gehen und dort Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Obwohl der Umsatz in der Vorweihnachtszeit bei den meisten Läden besser war als im vergangenen Winter, sind die Händler unzufrieden.