Warum die hohen Holzpreise bei Bauherren für schlaflose Nächte sorgen

Preise für Bauholz sind teils über 100 Prozent gestiegen. Kunden und Handwerker in Marktoberdorf leiden unter Lieferengpässen. Warum das Bauen so teuer ist.

05.05.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Der Familienvater saß mit seiner Frau am Tisch. Vor ihnen Zettel und Stift. Sie planten ihren Traum vom Wohnen: ein Holzhaus. Im Hintergrund liefen die Nachrichten. Filme und Meldungen von riesigen Waldbränden in den USA gingen durch die Medien. Dass die Feuersbrunst und ihr Haus einmal in Zusammenhang stehen könnten, ahnte die junge Marktoberdorfer Familie damals nicht. Doch jetzt hat sie es schriftlich vom Bauunternehmen erhalten: Die Preise für Holzfertigteile seien nahezu explodiert, sie müsse mit einer Preissteigerung rechnen. Der Familienvater ist der Verzweiflung nah: „Wie sollen wir uns das denn leisten können?“ Diese Frage stellen sich derzeit viele, die in nächster Zeit in die eigenen vier Holzwände einziehen wollen.

Der Bauunternehmer: Von Steigerungen zwischen 70 und 110 Prozent beim Bauholz innerhalb von nur vier Monaten spricht Jürgen Reimann, Chef von Holzbau Reimann in Marktoberdorf

41 000 Quadratkilometer Fläche – mehr als Baden-Württemberg groß ist – haben die Flammen in den USA vernichtet. Weil auch dort die Nachfrage nach Holz und Holzhäusern gestiegen ist, Holz aber fehlt, bedienen sich die nordamerikanischen Firmen auf dem europäischen Markt. 90 Prozent des aktuellen Holzeinschlags in Deutschland, Österreich und Italien gingen im Moment in die USA, sagt Reimann.

Holzpreise: Für Waldbesitzter gut, für Marktoberdorfer Holzverarbeiter eine Katastrophe

Was für Waldbesitzer gut sein mag, ist hierzulande für Holzverarbeiter und Hausbauer eine Katastrophe. „Die Auftragsbücher sind voll, aber uns fehlt industriell gefertigtes Holz für den Hausbau“, sagt er. Für manche Teile werden gar keine Bestellungen mehr angenommen, weil die Firmen ohnehin nicht liefern können. Dank großer Lager könne er einiges abfedern. Betriebe mit kleinem Lager seien in der Zwickmühle.

Fehlendes Holz ist nicht das einzige Problem, das Häuslebauer und Baufirmen plagt. „Das geht schon bei der Dämmung für die Bodenplatte los“, schildert Reimann und ziehe sich hin bis zur Dämmung für die Wände. „Nicht lieferbar“, heiße es im Moment – die Wartezeit betrage Monate. Ohne Dämmung aber keine Bodenplatte, ohne Bodenplatte kein Haus.

Der Sägewerksbesitzer Ähnlich geht es Max Weihele, Geschäftsführer des gleichnamigen Görisrieder Sägewerks. Den Rohstoff, sprich das Holz, gebe es in der Region genug. Weil er aber das Holz für den Bau veredelt, ist sein Bedarf an gesägtem, trockenem Holz größer, als er in seinem Werk sägen kann. Sprich: Er muss Holz zukaufen. Und da hielten die Anbieter die Hand mehr auf als sonst. Trotzdem bekomme er nicht die Mengen, um alle Kunden bedienen zu können.

Der Stahlhändler Auch Stahl für den Bau wird knapp. „Wir kämpfen ums Material“, sagt Andreas Wachter, Geschäftsführer von Atterer Stahlhandel in Marktoberdorf. Seit Dezember sei der Stahl um mindestens 30 Prozent gestiegen. Das hat seiner Meinung nach drei Gründe: massiv gestiegene Schrottpreise, schlechte Verfügbarkeit und die hohe Nachfrage wegen der guten Baukonjunktur. Dass sich die Lage in absehbarer Zeit entspannen wird, glaubt er nicht. Eher im Gegenteil.

Vater aus Marktoberdorf: „Ich hatte wegen des Hausbaus schlaflose Nächte"

Denn der Stahl soll „grüner“ werden. Heißt: Für die Stahlproduktion soll weniger Erz, dafür mehr Schrott verwendet werden. Der Anteil neuen Stahls aus Schrott soll von 30 auf 40 Prozent steigen. Hinzu kommt, das China immer mehr Schrott aufkaufe. „Wenn wir Schrott exportieren, fehlt er bei uns“, sagt Wachter. Deshalb habe er sich schriftlich an deutsche Politiker und die EU mit der Aufforderung gewandt, dem Beispiel Russlands zu folgen. Das Land verlangt seit Februar Ausfuhrzoll für Stahl. Im Moment erlebe Wachter beim Material in allen Bereichen eine Inflation auf dem Baumarkt – auch hervorgerufen durch Wirtschaftsprogramme der USA und der EU. Und höhere Baupreise bedeuteten höhere Mieten, wenn die Häuser nicht für den Eigenbedarf bestimmt sind. (Lesen Sie dazu auch: Das sind die teuersten Wohngegenden im Allgäu)

Der Bauamtsleiter Der Bauamtsleiter der Stadt, Ralf Baur, noch optimistisch, „dass wir es hinbekommen“. Um die 29 Millionen Euro liegt die Kostenschätzung für den Neubau der Martinsschule einschließlich Hort. Zwar ist sicherheitshalber ein Puffer eingeplant, doch in welche Regionen die Baupreise tatsächlich steigen, lasse sich nicht sagen. Die Ausschreibung habe das Rathaus noch nicht verlassen. Trotz Niedrigzins sei das Bauen derzeit „so teuer wie nie“, sagt er. Den Schulbau zu verschieben, kommt aus seiner Sicht nicht in Frage. Zum einen seien dafür zu viele Gewerke miteinander verzahnt, zum anderen stiegen beim Abwarten die Kosten wegen der allgemeinen Preiserhöhung.

Die Rechtsberatung Reimann glaubt nicht, dass sich der Markt bis Herbst beruhigt. Deshalb sei es für ihn als Unternehmer schwer, Bauwilligen ein konkretes Angebot zu unterbreiten. Das gehe eigentlich nur über den Tagespreis, aber darauf lasse sich natürlich niemand ein. Bauleute wollen und müssen mit festen Preisen kalkulieren. Wer einen solchen Vertrag unterschrieben habe, habe Glück gehabt – das Bauunternehmen eher nicht, je nach Ausgang von persönlichem Gespräch oder juristischem Verfahren. Immer mehr Bauwillige suchen Hilfe bei Stellen wie dem Bauherren-Schutzbund.

Inzwischen führt der junge Familienvater Verhandlungen mit seiner Bank. Denn eigentlich muss er zu einem festgelegten Zeitpunkt das Darlehen beanspruchen und gleichzeitig mit der Rückzahlung beginnen. „Ich hatte wegen des Hausbaus etliche schlaflose Nächte“, sagt der Marktoberdorfer. Es werden mit Sicherheit einige dazukommen.

Was die Experten den Häuslebauern raten

Wenn die Bauphase unterbrochen wird, weil ein Gewerk aufgrund von Lieferengpässen nicht weiterbauen kann, droht ein Bauverzug für das gesamte Projekt. Schwierig wird es, wenn Unternehmen Alternativen anbieten, um weiterzubauen. Dann sind Bauherrenberater zum Beispiel des Bauherren-Schutzbunds (BSB) gefragt, zu prüfen, ob der Einsatz auch wirklich geeignet ist. Bei unvorhergesehenen Wechselwirkungen drohen Spätfolgen und Schäden, die Verbraucher teuer bezahlen könnten

Ist ein Bauvertrag geschlossen, trägt das Risiko für Kostenerhöhungen der Bauunternehmer. Darauf verweisen die Vertrauensanwälte der BSB. Sofern Firmen dennoch versuchen, Bauherren zu Nachträgen zu drängen, sollte man dem entschieden entgegen treten und einen Fachanwalt hinzuziehen.

Wenn Lieferschwierigkeiten zu einem Bauverzug führen, ist es komplizierter. Hier kommt es darauf an, ob der Verzug durch das Bauunternehmen verschuldet ist. Zunächst darf der Bauherr erwarten, dass fristgerecht fertiggestellt wird. Wird der Fertigstellungstermin überschritten, muss das Bauunternehmen darlegen, dass dies unverschuldet geschehen ist. (Weitere Infos unter www.bsb-ev.de)

