Deshalb kann Marktoberdorfs Finanzchef trotz hoher Schulden noch ruhig schlafen

Marktoberdorf hat Schulden in Höhe von 28 Millionen Euro angehäuft. Das bedeutet 1500 Euro auf jeden Bewohner. Wie der Prüfungsausschuss die Lage beurteilt.

20.11.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Es sind Zahlen, die Wasser auf die Mühlen derjenigen sind, die von einer vergleichsweise hohen Kreisumlage sprechen. Nach groben Schätzungen zahlt Marktoberdorf im kommenden Jahr rund 25 Prozent in den großen Topf ein, obwohl der Bevölkerungsanteil im Ostallgäu bei lediglich gut 13 Prozent liegt. Die Summe beträgt meist um die 12 Millionen Euro. Solche Kritiker bremste Carl Singer (Freie Wähler) in der Stadtratssitzung umgehend aus: „Man kann auch stolz darauf sein, dass Marktoberdorf eine so hohe Ertragskraft hat und dadurch wesentlich die Aufgaben des Landkreises mitfinanziert. Ich sehe das positiv.“