Mann steckt Hecke des Nachbarn versehentlich mit Bunsenbrenner in Brand

Ein 60-Jähriger hat in Biessenhofen versehentlich die Hecke seines Nachbarn angezündet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

26.08.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Aus Versehen hat ein 60-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Biessenhofen die Hecke seines Nachbarn in Brand gesteckt. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf war er gerade dabei, Unkraut auf seinem Grundstück mit Hilfe eines Bunsenbrenners zu entfernen. (Lesen Sie dazu auch: Defekt an Gasgrill in Biessenhofen: Feuer bricht aus)

Die Hecke fing sofort Feuer

Während der Arbeiten kam der Mann offenbar zu nah an die Hecke seines Nachbarn heran. Sie fing sofort Feuer. Allerdings konnte sie mit einem Gartenschlauch gelöscht werden, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Mit 15 Einsatzkräften waren die Feuerwehren Biessenhofen und Altdorf vor Ort. Sie löschten die Hecke sicherheitshalber noch ein Mal. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

