"Hee du Hee": Fasnachter verkaufen Gaudipakete auf dem Marktoberdorfer Wochenmarkt

Die Oberdorfer Fasnachter sorgen auf dem Wochenmarkt mit ihren Paketen für Gaudi. Sie verkaufen 1000 Pakete für eine "Fasnacht drhoim". Wie die Aktion ankommt.

11.02.2022 | Stand: 11:01 Uhr

Das erste Mal nach zwei Jahren ist Claudia Bestler wieder in ihr Gaudiwurm-Kostüm geschlüpft. „Ein tolles Gefühl, endlich wieder geschminkt und kostümiert zu sein“, sagt sie. „Wir feiern heute alles in einem: Fasnacht und Gaudiwurm.“ Die Oberdorfer Fasnachter sorgen am Freitagvormittag auf dem Wochenmarkt in Marktoberdorf für Stimmung. Mit einem fröhlichen „He du Hee“ werden die Marktbesucher begrüßt. „Darf’s einmal Fasnacht für drhoim sein?“, fragt Inge Huber, die ebenfalls in ihrem Gaudiwurm-Kostüm steckt.

Oberdorfer Fasnachter packen 1000 Gaudipakete

1000 Gaudipakete haben die Fasnachter gepackt – gefüllt mit vielen Überraschungen für eine gelungene Fasnacht daheim. „Es sind schon einige Pakete weggegangen“, sagt Bestler. 11,11 Euro kosten die Boxen jeweils, die am Freitag über den Ladentisch gehen. Verkauft werden sie von den Oberdorfer Fasnachtern, die sich zu diesem Anlass verkleidet haben. Mit dabei sind unter anderem die Altfasnachter Wolfi Bolz, Walter Sirch, Hansjörg Kögel und Martin Barth.

Der Andrang ist groß beim Verkaufsstand der Oberdorfer Fasnachter. Bild: Stefanie Gronostay

Marktoberdorfer sind von der Aktion "Fasnacht drhoim" begeistert

Nicole und Dieter Moser aus Marktoberdorf kaufen gleich vier Stück. „Das ist wirklich eine tolle Aktion“, sagt Nicole Moser. „Wir feiern mit der Familie im kleinen Kreis daheim und machen das Beste draus.“ Die Aktion „Fasnacht drhoim“ kommt an.

