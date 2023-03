Hegeschau in Marktoberdorf: Auch BJV-Präsident Weidenbusch spricht im Modeon

Bei der Hegeschau in Marktoberdorf wurde mit Spannung die Rede des umstrittenen BJV-Präsidenten Weidenbusch erwartet. Denn es kriselt intern gewaltig.

Von Markus Endraß

07.03.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Für manchen neuen Besucher mag es ein ungewohnter, fast befremdlicher Anblick gewesen sein, der sich beim Betreten des Modeon-Foyers vor den Augen auftat: Hunderte Geweihe, fein säuberlich herausgeputzt, beschriftet und aufgereiht an grünen Tafeln. Was für Außenstehende mittlerweile wie eine Zelebration der Jagdlust wirken mag, war ganz nüchtern betrachtet die staatliche Pflichtveranstaltung zur Darstellung des jährlichen Abschusses von männlichem Reh- und Rotwild in den sechs Hegegemeinschaften des mittleren Landkreises. Darüber hinaus fand endlich wieder ein reger Gedankenaustausch zu den Themen Jagd und Naturschutz statt.

