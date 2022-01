Heilig's Blechle: 2 Unfälle in Biessenhofen, 35.000 Euro Blechschaden

35.000 Euro Blechschaden entstand bei zwei Unfällen in der Gemeinde Biessenhofen. Zwei Frauen missachteten die Vorfahrt. Wie liefen die Unfälle ab?

Hoher Blechschaden ist bei zwei Verkehrsunfällen im Gemeindebereich Biessenhofen im Ostallgäu entstanden. Beide Male wurde die Vorfahrt missachtet - wodurch es zu den Unfällen kam.

Die 18-jährige Autofahrerin rollte in Ebenhofen mit ihrem Wagen in die Kreuzung hinein, ohne anzuhalten

Bei einem Unfall fuhr eine 18-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in der Schwabenstraße, von Marktoberdorf kommend, durch Ebenhofen bei Biessenhofen. An der Aitranger Straße rollte sie mit ihrem Wagen dabei - ohne anzuhalten - in den Kreuzungsbereich und missachtete dabei die Vorfahrt eines anderen Autofahrers.

Dieser konnte nach Auskunft der Polizei Marktoberdorf nicht mehr ausweichen, und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand laut Polizei allerdings ein Blechschaden von insgesamt rund 22.000 Euro. (Lesen Sie auch: 27-Jähriger setzt Auto in Marktoberdorf bei Glätte auf die Leitplanke.)

Auch die 46-jährige Fahrerin in Biessenhofen übersah ein vorfahrtsberechtigtes Auto

Im Biessenhofener Hauptort ist es zu einem ganz ähnlichen Unfall mit hohem Blechschaden gekommen. Eine 46-jährige Autofahrerin übersah ein vofahrtsberechtigtes Fahrzeug beim Linksabbiegen von der Ebenhofener in die Füssener Straße. Auch dabei kam es zum Zusammenstoß. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf entstand ein Sachschaden von circa 13.000 Euro. Glücklicherweise sei bei beiden Unfällen in Biessenhofen aber niemand verletzt worden, betont die Polizei.

