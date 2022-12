Heimaturlaub im Ostallgäu: Hier gibt es noch weitere Schätze der Region zu entdecken

In den vergangenen Monaten gab es Tipps für Heimatentdecker. Im Ostallgäu können auch Einheimische besondere Menschen und außergewöhnliche Orte kennenlernen.

In der Serie Heimatentdecker gab es in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband jede Woche Tipps für mehr Heimatglück.

Vom Forggenseeschiffskapitän bis zur Hüttenwirtin, von der Idyllegarten-Route bis zum Römerbad – seit Mai war der „Heimatentdecker“ jede Woche für Sie an einem anderen Platz im Ostallgäu unterwegs. Warum? Um Einheimischen all die Schätze in der Region bewusst zu machen und Lust zu wecken, sie zu erkunden.

Ostallgäu ist bei Urlaubern aus aller Welt beliebt

„Wir selbst sollten die vielen Angebote viel öfter nutzen und abseits der uns bekannten Wege auch mal andere Ecken wie den nördlichen Landkreis anschauen“, regt Sebastian Gries, Geschäftsführer des Tourismusverbands Ostallgäu, an. Einfach mal als „Gast“ durch die Region zu reisen, hat einen ganz eigenen Reiz und öffnet neue Blicke auf die Heimat – und vielleicht ist dann besser zu verstehen, warum das Ostallgäu bei Urlaubern aus aller Welt so beliebt ist.

Engagement und Herzblut der Einheimischen macht es möglich

„Es begeistert mich immer wieder aufs Neue, was die Region zum Beispiel kulturell alles zu bieten hat“, sagt Gries: „Ausstellungen, Konzerte, Museen, Baudenkmäler - vieles davon ist aber nur möglich, weil sich die Einheimischen so dafür engagieren und das mit Herzblut machen.“ Alle Heimatentdecker-Ausgaben zusammen, damit ließe sich ein mehrwöchiger Urlaub planen. Und vielleicht antworten Sie auf die Frage nach dem nächsten Ferienziel: „Ich bleib’ dann mal hier!“

