Hereinspaziert: So sieht das neue Gemeindezentrum in Marktoberdorf aus

Das neue Gemeindezentrum in Marktoberdorf wird eigentlich erst im Herbst offiziell eröffnet. Warum es die Gläubigen aber schon jetzt nutzen.

29.06.2021 | Stand: 11:13 Uhr

Spontan trafen sich Mitglieder der evangelischen Johannesgemeinde, um die neuen Räume des Gemeindezentrums an der Bahnhofstraße schon jetzt inoffiziell in Besitz zu nehmen. Denn „das Gemeindeleben beginnt trotz Pandemie wieder zu knistern“, sagte Pfarrer Klaus Dinkel augenzwinkernd. Deshalb sollen die Räume nun noch vor der offiziellen Übergabe im Oktober – praktisch im Probelauf – soweit dies unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen möglich ist genutzt werden.Alle waren von der Konzeption der hellen Räume begeistert. Helle Holzverkleidungen und eingebaute Schränke mit Holztüren sorgen für das Gefühl von Wärme und Gemütlichkeit.

Auch die Jugendlichen haben viel Platz

Das neue Gebäudes ist aufgeteilt in dreieinhalb neue Räume. Es gibt einen Saal mit 60 Quadratmetern Fläche und einen Besprechungsraum mit etwa 35 Quadratmetern. Ein Raum für die Jugend misst knapp 30 Quadratmeter. Er hat zudem eine Treppe zu einer Empore mit nochmals 20 Quadratmetern. Das große Foyer, in dem sich auch die neue Küche befindet, kann bei Bedarf zum Kirchenraum mit hinzugenommen werden. Zudem lassen sich sämtliche Innenwände des neen Gebäudes verschieben, so dass inklusive des Foyers ein einziger großer Raum von rund 220 Quadratmetern entsteht, der zudem große Türen zum Innenhof hat. Ein Raum für den Jugendreferenten rundet das Ganze ab.

Vorplatz zur Kirche in Marktoberdorf neu gestaltet

Auch die Räume im Altbestand sollen noch renoviert werden. Der bisherige Gemeindesaal wurde etwas kleiner. Noch vorgesehen ist ein Besprechungs-/Seelsorgeraum. Neben dem schönen Innenhof mit viel Freifläche für Spiele wird es auch einen neuen Nutzlandgarten und einen Bereich mit Spielgeräten geben. Der Vorplatz der Johanneskirche ist bereits neu gestaltet. Sämtliche Pflanzungen sollen ökologisch und insektenfreundlich sein.

Spenden sind auch weiter willkommen

„Wir freuen uns, dass inzwischen schon so viele Menschen dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt realisiert werden konnte“, sagte Dinkel. „Da aber hohe Darlehen abgetragen werden müssen, freuen wir uns über jede weitere Spende“. Und noch mehr freue er sich über jeden, der mithelfe, die neuen Räume mit Leben zu füllen.

