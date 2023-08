Diese zwei Virtuosen geben ein Konzert in Unterthingau

Hermann Ulmschneider und Gregor Simon haben bei ihrem Konzert in Unterthingau Köstlichkeiten aus der Barockzeit im Gepäck.

07.08.2023 | Stand: 10:21 Uhr

Nach der langen Corona-Zwangspause findet nun in der St. Nikolauskirche in Unterthingau wieder ein ganz besonderes musikalisches Highlight statt. Am Freitag, 11. August, gastieren um 19 Uhr die beiden Virtuosen Hermann Ulmschneider und Gregor Simon mit einem Konzert für Trompete und Orgel in der Marktgemeinde. Bei Ulmschneider und Simon handelt es sich um zwei herausragende Künstler ihres Metiers.

Bei dem Konzert spielen Hermann Ulmschneider und Gregor Simon Werke von barocken Meistern wie Telemann, Tartini, Bach, Loeillet und vielen mehr. Ebenso steht eine Orgelimprovisation über ein von den Besucherinnen und Besuchern gewünschtes Lied auf dem Programm.

Hermann Ulmschneider ist als Solotrompeter aktiv

Hermann Ulmschneider hat das Fach Trompete studiert und unterrichtet in den Musikschulen Bad Wurzach und Lindau. Er ist Solist renommierter Ensembles wie beispielsweise der Kammerphilharmonie Bodensee/Oberschwaben, der Akademischen Schlossbläser Bad Wurzach sowie der Stiftsbläser Lindau. Zudem ist er als Solotrompeter mit zahlreichen Auftritten im In- und Ausland aktiv. Das Publikum kann sich auf rasante Läufe, strahlende Höhen und leiseste Pianostellen freuen.

Hier gibt es Tickets für das Konzert in Unterthingau

Gregor Simon war nach seinem Studium zunächst hauptberuflicher Dekanatskantor in Stuttgart, anschließend für Oberschwaben. Heute ist er als „Kustos“ für die berühmte, historische Holzhey-Orgel im Münster Obermarchtal zuständig. Simon gibt Orgelkonzerte im In-und Ausland. Seine Studien vertiefte er bei berühmten Orgelgrößen wie Daniel Roth, Wolfgang Seifen und anderen. Gregor Simon versteht es, seinem Trompetensolisten mit der Orgel das Orchester zu ersetzen. Daneben gilt er als begnadeter Improvisateur. Davon können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer in Unterthingau jedoch selbst überzeugen.

Karten für das Kirchen-Konzert gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.

