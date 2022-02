Herzballons und 450 Teilnehmer bei Corona-Demo in Marktoberdorf

Im Zeichen des Valentinstags stand der letzte Montagsspaziergang in Marktoberdorf gegen Corona-Maßnahmen. Mit Valentinsherzen zogen 450 Leute durch die Stadt.

15.02.2022 | Stand: 14:40 Uhr

Am Valentinstag haben sich etliche Menschen in Marktoberdorf zu einer angemeldeten Corona-Versammlung auf dem Marktplatz getroffen und sind danach durch die Straßen in der Innenstadt spaziert. Die Polizei zählte diesmal 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Montagsspaziergang, „also ein klein wenig mehr als vor einer Woche“, wie der Marktoberdorfer Polizeichef Helmut Maucher berichtet. Vor einer Woche hatte die Polizei 430 Teilnehmer gezählt. (Lesen Sie: Neue Corona-Regeln für Bayern ab Donnerstag. 3G statt 2G - Bayern hebt Beschränkungen für Ungeimpfte teilweise auf.)

Friedlich und mit Herzballons zogen die Teilnehmer des Montagsspaziergangs durch Marktoberdorf

Inspektionsleiter Maucher betont, dass die Corona-Versammlung auf dem Marktplatz sowie der Montagsspaziergang „wie immer ganz ruhig und ganz friedlich abliefen“. Aus Polizeisicht passe das. Eine Besonderheit gab es diesmal bei dem Montagsspaziergang aber: Weil Valentinstag war, hatten die Organisatoren der Veranstaltung rote Herz-Luftballons beschafft. „Deshalb marschierten einige Teilnehmer mit Valentinsherzen durch die Marktoberdorfer Straßen“, berichtet Maucher.