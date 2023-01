Hier gibt es noch Tickets für die Modeon-Gala in Marktoberdorf

Die Modeon-Gala in Marktoberdorf gilt für viele als Fest des Jahres. Nun darf wieder gefeiert und getanzt werden. Es gibt noch Karten. Das ist geboten.

Nach Jahren der Coronapause darf nun wieder getanzt werden. Es ist wieder Ballzeit in Marktoberdorf. Am Samstag, 28. Januar, ist wieder Modeongala. Ein paar Eintrittskarten gibt es noch.

Um 20 Uhr bittet die Stadt Marktoberdorf als Organisatorin zur langen Tanz- und Shownacht ins Modeon ein. Der Kartenvorverkauf ist bereits im vollen Gange. 600 Tickets waren es ursprünglich, nach zwei tagen waren schon 400 verkauft. Nun gibt es noch einige Restkarten.

Partymusik und Bauchredner unterhalten im Modeon die Gäste

Ein buntes Programm ist geboten. Die Band „EM ZWO“ sorgt mit ihrem Repertoire an Evergreens, Schlagern und Partymusik sowie einem abwechslungsreichen Standard- und Lateinprogramm für Stimmung bei der Modeon-Gala. Ebenso steht der Bauchredner Tim Becker auf der Bühne. Er entführt sein Publikum laut Ankündigung in seine verrückte Wohngemeinschaft, in der mit virtuoser Bauchrednerkunst, famosen Puppen-Charakteren und mitreißender Comedy für beste Unterhaltung gesorgt ist. Im Sparkassenstüberl schafft Pianist Charlie Glass mit seinen Piano-Interpretationen eine ganz besondere Atmosphäre.

Modeon-Gala in Marktoberdorf: Dort werden die Karten verkauft

Wer noch Karten für die Modeon-Gala möchte, kann diese persönlich oder telefonisch unter der Nummer 08342/4008-40 in der Kulturverwaltung der Stadt Marktoberdorf bestellen. Pro Person können maximal zwölf Karten bestellt werde.

Alle Informationen unter www.modeon.de/aktuelles

