Hier standen die Menschen in der Nachkriegszeit in Obergünzburg Schlange

Zwei Häuser in Obergünzburg stehen beispielhaft für ein Aufleben nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch heute noch sehen sie nahezu unverändert aus.

04.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Das März-Kalenderblatt im Bildkalender 2022 vom Arbeitskreis Heimatkunde zeigt zwei Gebäude im Oberen Markt, in denen nach dem Zweiten Weltkrieg ein neuer Aufbruch in die Zukunft des Marktes Obergünzburg Einzug hielt. Zum einen zeigt ein Foto von 1953 das Gebäude der Bau- und Möbelschreinerei Cosmas Schuster im Oberen Markt Hausnummer 48. Nahezu unverändert erinnert noch heute, nach knapp 70 Jahren, die Ansicht des Hauses wie auch der Gartenzaun an die Zeit, in denen Otto Wankmüller, oder besser mit Hausnamen bekannt als „Reachers Otto“, die Schreinerei nach dem Tod des Vorbesitzers von Cosmas Schuster übernahm. Vom Krieg heimgekehrt, mittellos und abgemagert begann Reachers Otto, ein Obergünzburger Orginal im besten Sinne des Wortes, seine Selbstständigkeit im Schreinerhandwerk.

Traditionelle handwerkliche Fähigkeiten in Obergünzburg

Nur wenige Häuser ortseinwärts, im Oberen Markt 23 beim Anwesen mit dem Hausnamen „Reacher“ aufgewachsen, hielt er wenig von modernem maschinellem Fortschritt und zeigte seine ausgeprägten handwerklichen Fähigkeiten als Schreinermeister in einer Werkstatt, in der die Hobel- und Bohrmaschinen von Transmissionsanlagen und Treibriemen noch aus dem vorigen Jahrhundert um 1875 angetrieben wurden.

Und wenn der heute 91-jährige Hans Glöggler aus der Liebenthannstraße beim Erzählcafé Ü80 des Arbeitskreises Heimatkunde mit Hermann Knauer aus seiner Kindheit und Jugendzeit erzählt, dann wird 2022 deutlich, dass handwerkliches Geschick und solide Arbeit eine zeitlose Beständigkeit garantieren. Glöggler begann nach seiner Hütebub-Zeit in der Wiesmühle 1945 seine Lehrzeit als Schreiner beim Reachers Otto in der nostalgischen Werkstatt. Dort stellte er mit seinem Meister 44 Jahre lang viele Haustüren, Treppen und Wäsche-Kommoden und Schränke her.

Brot- und Feinbäckerei Giglinger in Obergünzburg: Foto aus den 50er-Jahren

An die Brot- und Feinbäckerei Giglinger mit Eisproduktion und an die Kriegsjahre des vergangenen Jahrhunderts erinnert das zweite Foto mit dem Giglinger-Haus im Oberen Markt aus den 50er Jahren auf dem Märzblatt. Bernhard Giglinger, aus dem oberbayerischen Haselbach bei Ebersberg ins Allgäu kommend, ersteigerte nach seiner Militärzeit 1937 das Bäckereigebäude Hausnummer 17.

In den Kriegs- und Hungerjahren 1939/45 und in den Nachkriegsjahren war wegen Mehlknappheit nur die rationierte Brotversorgung der Bevölkerung möglich. Doch nach der Währungsreform machte sich Bernhard Giglinger als Brot- und Feinbäcker/Konditorei und seine Frau Anna im Bäckerladen schnell einen Namen im Günztal. Um den Heißhunger der Bevölkerung nach Weißbrot und Torten zu stillen, musste der Bäcker noch früher aufstehen, und die Kinder standen Schlange an der Eisdiele.

