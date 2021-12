Hilfe für den Start ins Leben: Mehr Stellen für Jugendsozialarbeit in Schulen

Die Pandemie lässt viele junge Menschen zurück. Hilfe leisten Fachkräfte der Jugendsozialarbeit. Die Stellen werden im Ostallgäu und in Kaufbeuren ausgebaut.

02.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Genau da setzt die Jugendsozialarbeit an Schulen an. Sie ist ein Modellprojekt, das seit fast zwei Jahrzehnten in Bayern immer weiter ausgebaut wird. Auch im Landkreis Ostallgäu wurden über die Jahre Stellen an den Schulen geschaffen. Derzeit gibt es das Angebot an allen Mittelschulen im Landkreis, zehn Grundschulen, den Förderzentren, der Berufsschule und an einer Realschule. Darüber hinaus wird an fünf Grundschulen das Projekt „Erstklassig sozial“ angeboten, bei dem Jugendhilfe und Schulen zusammen die Sozialkompetenzen der Grundschüler stärken.