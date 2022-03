Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge in Marktoberdorf: "Das geht auch bei uns an die Substanz"

In Marktoberdorf werden in der Nacht auf Montag weitere 50 Frauen und Kinder aus der Ukraine erwartet. Das Schicksal der Menschen geht auch den Helfern nahe.

13.03.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Erneut sollen 50 Flüchtlinge am ehemaligen Hotel Sepp in Marktoberdorf ankommen – darunter fast ausschließlich Mütter und Kinder. „Der Bus hängt an der Grenze fest und dürfte irgendwann in der Nacht auf Montag eintreffen“, teilte Franz Moder mit. Moder koordiniert in Marktoberdorf die Hilfsangebote für Flüchtlinge.

Ukraine-Flüchtlinge können sich in Marktoberdorf registrieren

Das Arthotel Ana Panorama in der Bahnhofsstraße nahm wie andere Marktoberdorfer Betriebe bereits in der vergangenen Woche 35 Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Der Transport wurde von Heiko Grote von Gorgeous Smiling Hotels organisiert, Betreiber des Marktoberdorfer Arthotels. Die Geflüchteten, die vor genau einer Woche ankamen, konnten am Samstag registriert werden, berichtete Moder. Der Landkreis richtete eine Registrierungsstelle für die Flüchtlinge ein. Die Menschen erhalten dort erste Dokumente und Geld. Am Montag geht die Stelle in den regulären Betrieb.

Währenddessen kümmern sich zahlreiche Helferinnen und Helfer um das Wohlergehen der Geflüchteten. „Klar, das geht auch bei uns an die Substanz, und das nicht zu knapp“, sagte Moder. „Aber was ist das schon im Vergleich dazu, was diese Menschen mitmachen mussten?“

