Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge in Marktoberdorf: "Wir wurden mit Sachspenden überschüttet"

10.03.2022 | Stand: 16:14 Uhr

35 Flüchtlinge aus der Ukraine sind momentan im Arthotel Ana Panorama in Marktoberdorf untergebracht. „In den nächsten Tagen sollen 35 bis 40 weitere Menschen ankommen“, sagt Franz Moder. Der Marktoberdorfer koordiniert Geld- und Sachspenden für die Geflüchteten. Er sagt: „Geldspenden helfen im Moment mehr.“

In der Nacht auf Montag kamen die Flüchtlinge aus der Ukraine in Marktoberdorf an – nur mit dem Nötigsten bepackt. Der Chef von Hildegard Heumann, die das Arthotel Ana im Auftrag der GSH-Hotelgruppe leitet, holte die Flüchtlinge mit einem Bus an der ukrainisch-polnischen Grenze ab (wir berichteten). Nun sollen weitere Menschen nach Marktoberdorf gebracht werden. Wann genau die Ukrainer ankommen, ist noch unklar.

Geflüchteten haben in Marktoberdorf kein Geld und keine Dokumente

Die Registrierung der Geflüchteten läuft schleppend. Moder rechnet Anfang der nächsten Woche damit, dass die Formalitäten erledigt werden können. „Bis dahin haben die Ukrainer jedoch kein Zugriff auf staatliche Leistungen“, sagt er. Den Geflüchteten fehlen damit auch Dokumente zur Kontoeröffnung. Die Banken können das Geld oftmals nicht umtauschen.

Am meisten ist den Menschen daher mit Geldspenden geholfen, die unter anderem an der Rezeption des Hotels abgegeben werden können. „Viele haben bereits etwas vorbeigebracht“, freut sich Moder. Die Geflüchteten können sich davon die nötigsten Sachen kaufen und bekommen auch einen kleinen Betrag auf die Hand. Geldspenden können auch auf das Konto des Vereins Toy Run MOD überwiesen werden. „Wir stellen bei Bedarf auch gerne Spendenquittungen aus“, sagt Moder, der im Vorstand des Vereins tätig ist.

Marktoberdorfer Helfer: "Wir werden mit Sachspenden überschüttet"

Sachspenden werden laut Moder vorerst nicht mehr benötigt. Viele Leute hätten Kleidung und weitere Artikel direkt zum Hotel gebracht, das sich mittlerweile vor lauter Spenden nicht mehr retten kann. "Wir wurden mit Sachspenden überschüttet." Um den Bedarf besser zu koordinieren, bittet Moder eine E-Mail an toyrunner61@googlemail.com zu schreiben. Franz Moder sichtet die Mails und stellt Listen mit den Angeboten zusammen. Wenn Bedarf besteht, greift er darauf zurück. Teils bis tief in die Nacht wertet er die Nachrichten aus. „Es sind wirklich hunderte Mails. Es kann ein paar Tage dauern, bis eine Antwort kommt“, sagt er.

Spenden an TOY RUN MOD e.V., VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG, IBAN: DE47 7209 0000 0007 7151 88, BIC: GENODEF1AUB, Verwendungszweck: Soforthilfe MOD Ukraine