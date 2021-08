Hilfe in schwierigen Zeiten: Tierheim Marktoberdorf freut sich über Spende

Das Tierheim Marktoberdorf steht wegen Corona vor finanziellen Problemen. Die Sparkasse Allgäu hilft mit einer Spende. Wofür das Geld zugute kommt.

Ein Tierheim zu betreiben ist selbst in guten Zeiten nicht leicht – doch Corona stellte die Tierschutzvereine noch einmal in einem ungeahnten Maß vor große finanzielle Probleme. Drauf weist das Tierheim Marktoberdorf nun nochmals in einer aktuellen Pressemitteilung hin. In vielen Fällen fielen Spenden weg und Vereinsaktivitäten, mit denen normalerweise Spenden gewonnen wurden, konnten nicht stattfinden. Kosten und Ausgaben legten dagegen keine pandemiebedingte Pause ein (wir berichteten).

Tierheim Marktoberdorf freut sich über 2000 Euro Spende

Daher freut sich das Tierheim Marktoberdorf sehr, dass die Sparkasse Allgäu „die wichtige gesellschaftliche Aufgabe des Tierheims“ mit einer Spende von 2000 Euro unterstützt. Markus Filser, Filialleiter der Sparkasse in Obergünzburg, übergab die Spende.

Hunde bekommen neue Ausläufe

Das Geld wird laut Tierheim in die Sanierung der in die Jahre gekommenen Hundeausläufe investiert, die mit diesem finanziellen Schub und dem tatkräftigen Anpacken ehrenamtlicher Helfer wieder auf Vordermann gebracht werden sollen.