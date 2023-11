Wie umgehen mit historischen Grabsteinen?

In Unterthingau soll ein Konzept zum Erhalt von kulturgeschichtlich wertvollen Grabdenkmälern auf dem Friedhof erarbeitet werden.

Über den Umgang mit historischen Grabsteinen auf dem Unterthingauer Friedhof hat der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung diskutiert. Anlass war ein Antrag an die Gemeinde, einen Grabstein auf dem Friedhof stehen zu lassen, auch über den Zeitraum der Grabnutzung hinaus.

Grabstein ist als Kulturgut erhaltenswert

Nach Ablauf des Nutzungsrechtes müssen Grabstellen aufgelassen, Grabstein und Einfassungen entfernt werden. So sieht es die Friedhofsatzung vor, sagte Bürgermeister Bernhard Dolp. Für den Grabstein eines Familiengrabes in Unterthingau wurde nun der Antrag gestellt, diesen nach Beendigung des Nutzungsrechtes an der bisherigen Stelle stehen zu lassen. Der Grabstein sei „ein hervorragendes Beispiel der Grabkultur des frühen 20. Jahrhunderts“ und daher als Kulturgut erhaltenswert.

Im Antrag wurde dazu die Übergabe in eine Grabpatenschaft oder die Übernahme des Nutzungsrechtes durch die Marktgemeinde vorgeschlagen. Beide Vorschläge wurden vom Gremium abgelehnt.

„Wie gehen wir künftig mit diesem Thema um?“, fragte Bürgermeister Dolp. Aus der Diskussion ergab sich der Vorschlag, im Friedhof eine Fläche für erhaltenswerte Grabdenkmäler herzurichten. Die Verwaltung wurde beauftragt, dazu ein Konzept auszuarbeiten. Zu klären gibt es noch einiges. Wer entscheidet, welcher Grabstein erhaltenswert ist? Wer übernimmt Pflege und Unterhalt, wer garantiert für die Standsicherheit? Werden Grabpaten und die Kirche eingebunden?

Im Ortsteil Eichelschwang soll zusätzlicher Wohnraum entstehen

Wohnraum: Im Ortsteil Eichelschwang soll in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude zusätzlicher Wohnraum entstehen. Der vorgelegte Bauantrag müsse aber nach aktueller Rechtslage abgelehnt werden, empfahl die Bauverwaltung im Rathaus. Das Vorhaben liege im Außenbereich, sei aber nicht landwirtschaftlich privilegiert. Eine weitere Wohneinheit sei nicht zulässig. Die Rechtslage stieß im Rat auf Unverständnis. „Alte Gebäude werden zu Wohnraum. Das ist genau das, was wir wollen“, sagte Marktrat Gerhard Specht. Mit 12:2 Stimmen wurde dem Antrag zugestimmt.

Kreditaufnahme: Für Investitionen sind im Haushalt 2023 1,5 Millionen Euro als Kreditaufnahme eingeplant. Bei laufenden Bauprojekten (Schlossumfeld, Notverbund Wasserversorgung, Straßenbau) werden bis Jahresende noch einige Rechnungen fällig, sagte Kämmerin Stephanie Holzmann. Das geplante Darlehen sollte daher in voller Höhe aufgenommen werden. Holzmann stellte die angefragten Kreditangebote vor. Der Rat beschloss einstimmig eine Darlehensaufnahme bei der VR Bank Augsburg-Ostallgäu. Der feste Sollzinssatz beträgt 3,82 Prozent bei zwei Jahren Laufzeit. Danach soll das Darlehen wieder vollständig getilgt werden.

