"Wer sich gegen das Dritte Reich erhebt, wird vernichtet werden": Marktoberdorfer wird in der NS-Zeit verhaftet

In der NS-Zeit wurde der Sägewerksbesitzer Hans Geiger verhaftet, weil er sich angeblich beleidigend gegen Nazis äußerte. Die Lokalzeitung hetzte erbarmungslos.

07.12.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Widerstand in der NS-Zeit: In einer neunteiligen Serie arbeitet der Marktoberdorfer Historiker Siegfried Laferton die Geschichte des Sägewerksbesitzer Hans Geiger auf. Geiger wird im Jahr 1934 in einen Gerichtsprozess gegen seinen Obersäger Xaver Riesemann verwickelt. Denn Riesemanns Sohn und SA-Mitglied Ludwig prangerte ihn als „Feind der Regierung an“. Nun schlug die Polizei zu.

