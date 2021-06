Bei Sommerwetter an Schnee und Eis denken fällt schwer. Doch im Lauf der Jahrhunderte wurde es im Günztal im Allgäu immer mal wieder eisig kalt und schneeweiß.

20.06.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Wer einen Blick in die Aufzeichnungen früherer Jahrhunderte wirft oder in den Obergünzburger Tagblättern des 19. Jahrhunderts und den Allgäuer Zeitungen des 20. Jahrhunderts blättert, staunt heutzutage. Denn es fällt jetzt in den heißen Juni-Tagen schwer, an Schneeschaufeln oder an Winterstiefel zu denken.