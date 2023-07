So kann man Tieren bei Hitzestress helfen

Vögel, Säugetiere und Insekten leiden derzeit auch unter der Hitze und der Trockenheit. Der Bund Naturschutz Ostallgäu-Kaufbeuren gibt Tipps zur Hilfe.

Neben Säugetieren leiden auch Vögel und Insekten unter der aktuellen Trockenperiode und Hitzewelle. „Wildtiere haben oft Schwierigkeiten, Wasser zu finden, da Bäche, Tümpel und Pfützen schnell austrocknen“, schlägt die Kreisgruppe des Bund Naturschutz in einer Pressemitteilung Alarm. Die Naturschützer empfehlen, im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse täglich frisches Wasser für Wildtiere anzubieten und Gärten möglichst naturnah zu gestalten.

Zwar deckten die meisten Wildtiere ihren Flüssigkeitsbedarf überwiegend mit der Nahrung, aber wenn sie durch die Hitze weniger Futtertiere finden, können laut Bund Naturschutz besonders Säugetiere schnell dehydrieren oder verhungern.

„Igel etwa finden bei Trockenheit weniger Nahrung, da sich Würmer und Larven tiefer in die Erde zurückziehen als sonst“,sagt Josef Kreuzer, Vorsitzender der Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren. Und Eichhörnchen bringe ihr Durst oft in Gefahr: „Er bringt sie dazu, in Regentonnen oder Gartenteiche zu steigen, wo sie ertrinken können.“

Können Vögel schwitzen?

Auch Vögel haben Probleme mit der Hitze, da sie nicht schwitzen können. Um Wärme abzugeben, hecheln sie mit offenem Schnabel. Beim Ein- und Ausatmen durch den Schnabel verdunste Wasser und kühle den Körper. „Das schafft Linderung. Dafür müssen sie aber mehr trinken“, sagt Kreuzer.

Schwieriger ist die Situation für die Jungtiere der Gebäudebrüter, die noch im Nest gefüttert werden. „Wenn es in den Nestern unter den Dachziegeln tagsüber mehr als 50 Grad heiß wird, springen manche noch flugunfähige Jungvögel verzweifelt aus dem Nest, um der Hitze zu entkommen“, sagt Kreuzer. Gerade junge Mauersegler brauchte dann Hilfe, da sie von den Eltern nicht weiterversorgt werden.“

Brauchen Bienen Wasser?

Übrigens suchen auch Wild- und Honigbienen Wasserstellen auf. Laut BN brauchen sie Wasser, um Brutzellen und Nesteingänge zu verschließen. Honigbienen benötigten das Nass für die Herstellung ihres Futtersafts, auch Gelee Royal genannt. Es werde zur Aufzucht der Brut und zur Fütterung ihrer Königin genutzt.

Praktisch für Tiere als Wassertränke ist eine flache Schale mit Frischwasser, die an einem schattigen, gut überschaubaren Ort aufgestellt werden sollte. An heißen Tagen sollte verunreinigtes Wasser täglich getauscht werden, damit sich keine Krankheitserreger bilden können. „Für eine Insektentränke braucht man noch zusätzliches Naturmaterial, auf dem die Tiere landen können. Das können Zweige, Moos oder Steine sein“, sagt Artenschützer Kreuzer.

Was im Garten bietet Schutz vor Hitze?

Genauso wichtig ist laut BN eine naturnahe Gartengestaltung: Hecken und Sträucher, Hochstauden und ungemähte Wiesen bieten Schutz und Schatten. Sie kühlen die Umgebung und liefern Nahrung in Form von Insekten, Samen und Beeren. Dasselbe gilt auch für begrünte Außenfassaden.

Wie lassen sich Risiken bei Hitze vermeiden?

