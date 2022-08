Hoch die Krüge! Und möge das Freischießen in Obergünzburg beginnen!

Der erste Schuss fällt. Das Bierfass wird angestochen. Mit größerer Freude denn je feiern die Obergünzburger nach zwei Jahren die Eröffnung des Freischießens.

26.08.2022 | Stand: 21:31 Uhr

Die Bierkrüge sind gefüllt, das Blasorchester spielt ein Prosit und die Freude, endlich wieder gemeinsam feiern zu können, ist riesig. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es so weit: Das große Festzelt auf der Rösslewiese in Obergünzburg steht und alle sind in Feierlaune. Das Freischießen hat begonnen.

Bürgermeister Leveringhaus meistert den ersten Schuss und den Fassanstich mit Bravour

Die fünf ersten Schüsse sind bereits gefallen. Am besten geschossen hat Bürgermeister Leveringhaus. Und das ist nicht alles: Mit nur zwei Schlägen hat er das hölzerne Bierfass angestochen und damit das einwöchige Fest offiziell eröffnet: "Das Freischießen 2022 möge beginnen!"

