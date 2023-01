Hoch die Beine - der Hofball läutet in Ronsberg die 5. Jahreszeit ein

Der Hofball in Ronsberg war noch nie so schnell ausverkauft: Kein Wunder. Lange mussten Narren auf das bunte Treiben verzichten. Das holten die Garden nun nach.

19.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Mit dem Hofball wurde in Ronsberg die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Buntes Treiben herrschte in der ausverkauften Mehrzweckhalle. Die Ronsbergerinnen und Ronsberger waren nach der langen Pause wieder in viele kreative Kostüme geschlüpft. Die Freude war groß, endlich wieder feiern zu können. Noch nie war ein Hofball in so kurzer Zeit ausverkauft, sagte Präsidentin Madelaine Michels. Im Vorfeld fand bereits am Nachmittag der Kaffeeball statt. Der ganze Hofstaat präsentierte sich zur Begrüßung zusammen mit den Gastgarden Haselonia und Mindelonia dem Publikum bevor sie in einem abendfüllenden und unterhaltsamen Programm ihre Tänze zeigten.

