Wie der Krieg in der Ukraine den Weltgebetstag in Marktoberdorf überstrahlt

In Marktoberdorf versammeln sich Gläubige zum gemeinsamen Gebet. Wie Frauen mit Armut, Einsamkeit und Gewalterfahrung umgehen und was ihnen hilft.

08.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

„Zukunftsplan Hoffnung“ lautete das Thema des ökumenischen Weltgebetstages, der am Freitag in der evangelischen Johanneskirche in Marktoberdorf gefeiert wurde. Hoffnung auf Frieden, Freiheit und Gottes Schutz drückte auch das große Bild neben dem Altar aus, einem Meditationsbild nachempfunden, geschaffen von einer Frau aus England. Zwar stand dieses Land mit Wales und Nordirland im Mittelpunkt, aber die Hoffnung auf Frieden für die Ukraine durchzog den ganzen Gottesdienst.

Welche Gotteserfahrung die Frauen gesammelt haben

Den zunächst verdunkelten Saal des Gemeindezentrums erleuchten am Ende sieben Kerzen. Es erinnerte an das „es werde Licht“, das Gott bei der Schöpfung sprach. Sie sollten ein Zeichen sein, dass Gott Licht in das Leben der Menschen bringt. Mit einigen Bildern wurden die drei Länder vorgestellt, die beim Weltgebetstag im Mittelpunkt standen.

Der Bibeltext des Propheten Jesaja erzählt vom Volk der Juden in ihrem Exil in Babylon. Fern der Heimat sind sie verzweifelt und am Ende aller Hoffnung. Doch Gott gibt den Menschen den Auftrag, Häuser in der Fremde zu bauen, Familien zu gründen und für das Wohl des Feindeslandes zu beten. Von ihrem aktuellen Schicksal erzählen die Texte dreier Frauen aus England: Armut, Einsamkeit und Gewalterfahrungen. Aber sie haben das Eingreifen Gottes erlebt.

Kekse und geistige Nahrung für den Heimweg

Die Hoffnung, so hieß es weiter, sei wie ein Samenkorn, so klein und doch stecke ganz Großes darin. Alle Hoffnungen mündeten in das Fürbittengebet: für den Frieden in der Ukraine und in Europa, für die Menschen, die Gewalt erleben müssen, die Angst haben, einsam sind, Not leiden oder aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Der Segen mit der Bitte um Gottes Schutz stand am Ende des gut besuchten Gottesdienstes.

Mit viel Begeisterung begleitete eine Musikgruppe aus sieben Frauen die Weltgebetstagslieder, die zum Teil aus England stammten. Viele Besucher blieben anschließend noch auf ihren Plätzen sitzen, um mehr über die drei Länder zu erfahren. Ein sonst üblicher Imbiss mit dortigen Spezialitäten musste coronabedingt entfallen, aber dafür gab es vor dem Heimweg für jede eine Tüte mit kleinen Erinnerungssymbolen, englischen Süßigkeiten und walisischen Keksen.

