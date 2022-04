Hogwartsexpress im Ostallgäu? Historische Dampflok bei Günzach unterwegs

Die Dampflokomotive S 3/6 war am Wochenende im Ostallgäu unterwegs und wurde vollgetankt: Denn für 200 Kilometer werden 26.000 Liter Wasser benötigt.

04.04.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Es dampft, es zischt und es rattert: Beim Anblick dieser Dampflok schlagen nicht nur die Herzen von Lokomotiven-Fans höher. Auch so mancher Harry Potter-Fan könnte sich fragen: Ist das der Hogwarts-Express, der da durchs Ostallgäu rollt? Tatsächlich handelte es sich bei diesem Gefährt, das am Samstagnachmittag bei Günzach unterwegs war, um eine besondere Lok – zwar keine magische, aber immerhin eine sehr alte. Die S3/6 wurde 1918 hergestellt. Schon damals erreichte sie eine Spitzengewischwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde.

Lokomotive ist im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen ausgestellt

Eigentlich ist die Lok im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen ausgestellt. 2017 wurde sie wieder in Betrieb genommen. Seitdem wird das grüne Schmuckstück auch auf längeren Strecken eingesetzt – wie am Wochenende im Ostallgäu. Alle 200 Kilometer werden 26.000 Liter Wasser benötigt. Bei Günzach hieß es: Einmal volltanken bitte. Die Feuerwehr Günzach war dafür im Einsatz. Und dann ging es unter Volldampf weiter. Pro Minute verdampfen übrigens 250 Liter Wasser.

