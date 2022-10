Holt der FC Thalhofen den dritten Sieg in Serie?

Fußballbezirksligist FC Thalhofen empfängt am Samstag den TSV Ottobeuren zum Allgäuderby am Marktoberdorfer Mühlsteig. Der FCT will konzentriert zu Werke gehen.

01.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Der FC Thalhofen empfängt am Samstag, 1. Oktober, um 15 Uhr den TSV Ottobeuren im Stadion zum Allgäu-Derby am Mühlsteig. Die Gäste gewannen ihr vorheriges Fußballspiel in der Bezirksliga mit 3:1 gegen den TV Bad Grönenbach und stehen mit elf Punkten auf Rang elf der Tabelle. Der FC Thalhofen wiederum konnte sich nach den vier verlorenen Spielen in Folge wieder fangen und gewann nun, nach dem Sieg gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter, auch das Derby gegen den SVO Germaringen am vergangenen Freitag (wir berichteten).

Die jüngsten zwei Siege waren für das Selbstvertrauen beim FC Thalhofen sehr wichtig

Zwei Siege, die für das Selbstvertrauen der Mannschaft sehr wichtig waren. In der Tabelle platziert sich der FC Thalhofen aktuell auf Rang fünf mit 18 Punkten. Den positiven Trend wollen die Thalhofener unbedingt aufrechterhalten und so ist als Ziel ausgegeben, am Samstag den dritten Sieg in Serie einzufahren. Dadurch könnten die Marktoberdorfer Vorstädter den Abstand auf Ottobeuren auf elf Punkte vergrößern – und außerdem einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Damit dies gelingt, bedarf es erneut einer engagierten und konzentrierten Leistung der FCT-Mannschaft. „Wir wollen die gute Stimmung auf dem Feld von den letzten Spielen beibehalten. Die ist für uns sehr wichtig, um die maximale Leistung abzurufen“, sagt Kapitän Marco Steinhauser. (Lesen Sie auch: DAZN sendet eine Dokumentation über den Thalhofener Fußballprofi Kevin Volland.)

Der Trainer ist mit der Defensive zufrieden, fordert aber mehr Ballbesitz. Das Lazarett lichtet sich

Trainer Florian Niermeyer war mit den vergangenen beiden Spielen zufrieden, sieht aber noch Verbesserungspotenzial: „In der Defensive agieren wir sehr konzentriert und lassen wenig zu. Im Spielaufbau hingegen wollen wir wieder besser Fußballspielen und mehr Ballbesitz haben.“ Dafür steht heute, bis auf die Langzeitverletzten, der gesamte Kader zur Verfügung. Nur der Einsatz von Spielmacher Dominik Dürr ist krankheitsbedingt noch etwas fraglich.

FC Thalhofen: Lukas Kress, Christoph Friegel, Marco Steinhauser, Jakob Zeiler, Patrik Sandner, Nicolas Steger, Janik Suske, Cedric Wahler, Timo Welte, Samuel Olejnik, Dominik Dürr, Fabi Hartmann, Luca Csauth, Niklas Zeiler, Linus Zeiler, Jona Königstein, Simon Nägele, Christoph Berkmüller

Lesen Sie auch