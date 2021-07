Zelte aufbauen, Generator starten, Patienten versorgen: Im Ernstfall muss die Hilfsorganisation schnell handeln. Viele Helfer haben schon Kriseneinsätze erlebt.

06.07.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Sein erster Einsatz war in Äthiopien, Humedica versorgte dort somalische Flüchtlinge in einem Camp. „Ich bin selbst viel rumgekommen, aber das war schon krass“, sagt Hartmut Schotte. „50.000 Menschen, die unter ärmlichsten Bedingungen leben.“ Der 39-Jährige blieb für zwei Wochen, dokumentierte die Arbeit der Kaufbeurer Hilfsorganisation. Schotte ist Medienkoordinator. Kommt es darauf an, könnte er aber auch andere Aufgaben übernehmen.