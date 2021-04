Hund attackiert und beißt Joggerin

Eine Joggerin ist in Marktoberdorf von einem Hund angegriffen und in die Hand gebissen worden. Das Tier hatte sich losgerissen.

21.04.2021 | Stand: 14:41 Uhr

Ein Hund ist in Marktoberdorf auf eine Joggerin losgegangen und hat diese gebissen. Die 41-jährige Frau war laut Polizei mit ihrem Hund am Dienstagmorgen beim Joggen, als ein anderer Hund aus der Nachbarschaft sie attackierte. Das Tier war seiner Halterin entwischt, als diese die Haustür aufsperrte. (Lesen Sie auch: Vorfall in Lindenberg: Großer Hund beißt kleinen Welpen tot)

Hund beißt Joggerin in Marktoberdorf in die Hand

Der Hund biss die Joggerin in die rechte Hand. Außerdem wurde durch die Attacke die Hose der Frau beschädigt. Gegen die Hundehalterin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

