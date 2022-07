Hund reißt hochträchtige Geiß: Marktoberdorfer Jäger appellieren an Halter, Hunde anzuleinen

Die Jägervereinigung Marktoberdorf appelliert an Hundehalter, Hunde im Wald zu beaufsichtigen. Und berichtet von einer Geiß, die ein Hund gerissen habe.

11.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Mein Hund jagt nicht, er ignoriert jedes frei laufende Wild“: Solche Aussagen kennt wohl jeder Jäger, der schon mal einen Spaziergänger im Wald auf seinen frei laufenden Hund angesprochen hat. Die Jägervereinigung Marktoberdorf weist darauf hin, dass solche Aussagen „leider nicht immer stimmen“. Das hätten zwei aktuelle Vorfälle in Revieren in der Region gezeigt. Ein von einem Hund gejagtes Reh sei dabei in einen Bach getrieben worden, das zweite Tier, „eine hochträchtige Geiß, sogar vor einem Stadel gerissen“.

Jägervereinigung Marktoberdorf: "Jeder Hund hat den Drang zu hetzen und Beute zu machen!"

Wie die Jägervereinigung weiter schreibt, habe jeder Hund – wenn auch verschieden klar ausgeprägt – „den Drang zu hetzen und Beute zu machen“. Zwar könne nicht jeder jagende Hund das verfolgte Tier dann auch reißen, aber das Wild verbrauche bei der Flucht vor dem Hund viel mehr Energie als sonst, „was sich besonders im Winter sehr negativ auswirken kann“. (Lesen Sie auch: Achtung, Autofahrer: Rehwild ist wieder "hormongesteuert"!)

Es gibt zwar keine Leinenpflicht. Einen Hund im Wald frei laufen zu lassen, sei aber ordnungswidrig

Generell gibt es in Bayern zwar keine Leinenpflicht. „Es handelt aber ordnungswidrig, wer Hunde in einem Jagdrevier unbeaufsichtigt frei laufen lässt“, sagt die Jägervereinigung. Sie appelliert an Hundehalter, gerade auf die Brut- und Setzzeiten des heimischen Wildes bis Mitte Juli Rücksicht zu nehmen.

"Auch spielende Kinder, Spaziergänger oder Radfahrer können Angst vor Hunden haben"

Die Jäger bitten Hundehalter zudem darum, Kindern, Spaziergängern oder Radlern vorzeitig Bescheid zu geben, ob ihr Hund gestreichelt werden darf: „Bitte haben Sie auch Verständnis, dass nicht jeder einem frei laufenden Hund ohne Ängste begegnet!“