Hunde, Raser, Ruhestörer: Was bei der Bürgerversammlung in Friesenried besprochen wird

Es gibt etliche Kritikpunkte, aber eine entspannte Atmosphäre bei der Bürgerversammlung in Friesenried. Wie der Gemeinderat auf die Forderungen reagiert.

23.05.2022 | Stand: 15:51 Uhr

Nach fast drei Jahren Coronapause gab es eine Bürgerversammlung in der Gemeinde Friesenried (Ostallgäu). 72 Frauen und Männer hatten sich in der „Traube“ eingefunden, um zunächst von Bürgermeister Bernhard Huber sehr ausführlich über die Entwicklungen und Projekte in der Gemeinde informiert zu werden. Anschließend nutzten etliche Anwesende die Gelegenheit, der Gemeindeführung ihre Anregungen und ihre Kritik vorzutragen. (Lesen Sie dazu auch: Neuer Vertrag: Unter welchen Bedingungen Oberthingau Trinkwasser nach Marktoberdorf liefert)

Hunde, Raser, Ruhestörer in Friesenried

Dieter Rappold regte an, die Hundesteuersätze zu erhöhen. Im Vergleich zu den Nachbargemeinden liege Friesenried hier im unteren Bereich. Da immer mehr Hunde gehalten würden und damit auch die entsprechende Verschmutzung der Fluren zunehme, müsse die Kommune die Hundehaltung strenger regulieren.

Für die Straße nach Salenwang forderte der Anwohner Peter Brosche eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Nur so könne der durch schnelles Fahren entstehende Halleffekt vermieden werden. Familie Rehle beklagte sich über den Lärm am „Partyplatz“ am Radweg „über den Krautgärten“. Harald Göß-Nowag, Vorstandsmitglied des Dorfentwicklungsvereins, machte Werbung für die neue Bücherei und überbrachte den Wunsch mehrerer Jugendlicher nach einer Skaterbahn.

Bürgermeister Huber sagte zu allen Wortmeldungen eine Prüfung und eventuell eine Behandlung im Gemeinderat zu. In Sachen Geschwindigkeitsbeschränkung wies er auf die gesetzlichen Richtlinien hin, die zudem von der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei geprüft werden.

Lebensgrundlagen schaffen und erhalten

„Die Gemeinde ist wie ein Mosaik“, beschrieb Huber den großen Aufgabenkomplex kommunalpolitischer Arbeit. „Der Versuch, allen Belangen gerecht zu werden, kann aber leider nicht gelingen. Letztlich geht es darum, Lebensgrundlagen zu erhalten und zu schaffen“. Er widmete sich in seinem Rück- und Ausblick auch den unangenehmen Themen wie der anstehenden Schließung der Mittelschule Friesenried. Dies habe sich schon 2008 angekündigt. Am Ende der Entwicklung stehe nur noch eine 9. Klasse mit elf Schülern. Das reiche nicht.

Wesentlich erfreulicher seien die schweißtreibenden Aktivitäten rund um den Kindergarten gewesen: Sanierungsarbeiten, ein Anbau und die Einrichtung eines Waldkindergartens als „glückliche Lösung“ – nicht nur aus Kindersicht.

In seinem knapp dreistündigen Rechenschaftsbericht zeichnete Huber das Bild einer aktiven und soliden Gemeinde. Er wies unter anderem auf den Ausbau des Breitband-Datennetzes und die seit Längerem laufende Erneuerung der Wasserversorgung in Blöcktach mit Ausbau der Schwarzenburgstraße hin.

Gemeinderat Friesenried greift Themen aus Bürgerversammlung wieder auf

Schon einen Tag darauf tagte der Gemeinderat und befasste sich unter anderem mit Themen aus der Bürgerversammlung.

Hundesteuer: Ein Vergleich mit den Umlandgemeinden zeigt auf, dass die Hundesteuer in Friesenried sehr niedrig ist: Pro Jahr 26 Euro für den ersten Hund, 52 Euro für den zweiten und 78 Euro für jeden weiteren. Günstiger liege nur die Stadt Kaufbeuren mit jeweils 50 Euro in jeder Kategorie. Die Rätinnen und Räte waren sich über die Notwendigkeit einer Aktualisierung einig. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Vorschlag zu erarbeiten. Zudem sei eine Anpassung innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal anzustreben.

Geschwindigkeitsbeschränkungen: Der Vorschlag eines Anliegers, die Straße nach Salenwang mit Tempo 60 zu begrenzen, um den sogenannten Halleffekt auszuschalten, wird laut einstimmigen Beschluss des Gemeinderats nicht weiter verfolgt. Man sehe keine Möglichkeit der Realisierung, zumal der Lärmpegel sich innerhalb eines existierenden Lärmschutzgutachtens bewege. Keine Lösung fand das Gremium für das „immer währende" Thema zu schnelles Fahren auf der Hauptstraße/OAL3. Man müsse zunächst über Geschwindigkeitsmessungen feststellen, ob und in welchem Ausmaß zu schnell gefahren werde. Und man könne die Dienste der Kommunalen Verkehrsüberwachung in Anspruch nehmen, so der Vorschlag von Gemeinderat Peter Lutz. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

„Party-Hütte" am Damm: Es hatte Beschwerden über Ruhestörungen gegeben. Zudem sollten in Verbindung mit dem Wunsch nach einer Skaterbahn Verantwortlichkeiten festgelegt werden. In der lebhaften Diskussion war die Bereitschaft erkennbar, mit der „Dorfjugend" ins Gespräch zu kommen und deren Belange zu berücksichtigen. Dabei sollten auch die negativen Erfahrungen aus der Nutzung des Jugendraums eingebracht werden. Der Vorschlag von Bürgermeister Bernhard Huber, über eine Jugendversammlung Grundsätzliches und Besonderes zu erörtern und zu klären, fand die uneingeschränkte Zustimmung des Gremiums.

