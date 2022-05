Hunderte feiern beim Veteranentreffen in Willofs: Die besten Fotos vom Ostallgäuer Kultfestival

Hunderte Musikliebhaber haben dieses Jahr beim Veteranentreffen in Willofs abgerockt. Bei dem Festival war eine Menge geboten: Zwölf Konzerte in zwei Festzelten.

Etwas später als üblich eröffnete dieses Jahr das Veteranentreffen in Willofs, das zunehmend bei jüngeren Partygängern beliebt ist. An zwei Tagen feiern hunderte Musikliebhaber ausgelassen. Man trifft sich am Lagerfeuer oder besucht das eine oder andere der zwölf Konzerte, die zeitversetzt in zwei Festzelten über die Bühne gehen. Wer eine Auszeit braucht, kann sich auf dem großzügigen Campinggelände am Ortsrand von Willofs regenerieren.

