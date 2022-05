"Hurra": Bühne frei für ein halbes Jahrhundert Adalbert-Stifter-Grundschule in Marktoberdorf

Die Adalbert-Stifter-Schule in Marktoberdorf hat ihr 50-jähriges Jubiläum im Modeon Marktoberdorf gefeiert. Die Kinder boten eine große Show.

26.05.2022 | Stand: 11:00 Uhr

„Hurra“ lautete das Lied des Schulchors der Adalbert-Stifter-Grundschule, das die Kinder zu Beginn des Festakts im Modeon aufführten. Ein passender Titel, denn die Schule hatte allen Grund zum Feiern: nämlich ihr 50-jähriges Bestehen. Und zahlreiche Gratulanten wie Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell und Schulamtsdirektorin Karin Weikmann feierten mit.

Kinder blicken auf 50 Jahre Schulgeschichte in Marktoberdorf zurück

Die Hauptpersonen des Festakts waren – wie sollte es anders sein – natürlich die Kinder. Sie nahmen die Zuschauer mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit – bis hin das Jahr 1969, als die Grundschule gegründet wurde. In vier Epochen, unterteilt nach den vier Schulleitern Anton Büchl, Herbert Hanke, Friedrich Pfanzelt und der derzeitigen Rektorin Bettina Schlegl, erzählten die Kinder, wie sich die Schule in all den Jahren entwickelt hat. Karin Lindner, die den Schulchor leitet, übte zu jeder Epoche ein passendes Lied mit den Schülern ein. Gänsehaut bereitete dabei der Moment, als der Chor zusammen mit allen Klassen die Schulhymne sang: „Adalbert-Stifter: Ja, so heißt sie unsere Schule.“

Der Namensgeber der Schule, Adalbert Stifter (1805 bis 1868), ein bedeutender Dichter aus dem Böhmerwald, setzte sich für die Bildung armer Kinder ein. Mit seinen Grundsätzen identifiziert sich die Schule noch heute. „Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, jedes einzelne Kind an unserer Schule seinen Anlagen entsprechend zu fördern, dass es seine Talente entfalten kann und durch die Freude am eigenen Können wächst“, sagte Bettina Schlegl in ihrer Rede. Dies sei nicht immer einfach. Denn nicht immer offenbaren sich im Unterricht die Stärken der Kinder. „Manchmal entdecken wir sie erst, indem wir unseren Schülerinnen und Schülern Räume eröffnen, in denen sie sich entfalten und beweisen können.“

Rektorin Bettina Schlegl: "Diese Kreativität und Selbstverwirklichung zeichnet unsere Schule aus"

Die Kreativität jedes Einzelnen spiegelte sich auch in den Beiträgen wider. Es war ein buntes Spektakel, das die Schülerinnen und Schüler der Grundschule zusammen mit ihren Lehrkräften einstudiert hatten. Sie sangen, sie tanzten und machten Musik. Lehramtsanwärterin Julia Birk studierte mit den Kindern den „Cup Song“ ein. Lehrerin Regina Herrmann brachte die Gruppe „Tanzmäuse“ auf die Bühne. Zum krönenden Abschluss brachte die Schulband „Rock Bulls“ das Modeon zum Beben. Die Viertklässler, Jonas Gaeb, Lukas Heumann, Wenzel Stegmüller und Samuel Albano, hatten die Band aus eigener Initiative heraus gegründet. Und diese Selbstverwirklichung zeichne die Schule aus, sagte Schlegl. Und was wünscht sich die Rektorin zum Jubiläum? „Dass wir unser 60-Jähriges bei guter Gesundheit und ebenso guter Stimmung feiern.“