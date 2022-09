"Ich möchte dem Allgäu eine starke Stimme geben": Diese Marktoberdorferin tritt für die SPD bei der Landtagswahl an

Hannah Fischer aus Marktoberdorf tritt bei der Landtagswahl als Stimmkreiskandidatin für die SPD an. Die 37-Jährige hat klare Ziele.

27.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Hannah Fischer wird bei der kommenden Landtagswahl als Stimmkreiskandidatin für die SPD im Stimmkreis 711 Marktoberdorf antreten. Sie wurde bei der Nominierungskonferenz im „Voglerwirt“ in Leuterschach einstimmig gewählt. „Wir brauchen dringend wieder eine Abgeordnete der SPD vor Ort. Die Situation hier ist eine ganz andere als beispielsweise in Augsburg. Ich möchte dem Allgäu wieder eine starke Stimme geben“, erklärte Fischer, Diplom-Verwaltungswirtin aus Marktoberdorf. Zuletzt war Dr. Paul Wengert bis 2018 SPD-Landtagsabgeordneter aus dem Ostallgäu. Fischer betonte, dass „wir dringend ein Umdenken in der bayerischen Klima- und Energiepolitik brauchen“. Nur im Wahlkampf Bäume zu umarmen und Windräder zu versprechen, reiche nicht.

Diese Themen liegen der Marktoberdorfer Kandidatin am Herzen

Als weiteren Schwerpunkt bezeichnete die 37-Jährige, die seit Ende Juli auch Vorsitzende der SPD Ostallgäu und Kaufbeuren ist und seit mehreren Jahren dem Vorstand der BayernSPD angehört, die Bildungspolitik. Als Kind aus einer Arbeiterfamilie wisse sie, wie schwer der Aufstieg durch Bildung auch heute noch sei und betonte: „Wir müssen dafür sorgen, dass der schulische und damit auch spätere berufliche Erfolg nicht am Elternhaus und an finanziellen Mitteln hängt, sondern dass jedes Kind die gleichen Chancen hat.“ Davon sei man in Bayern noch weit entfernt. Neben der Energie- und Umwelt- sowie der Bildungspolitik nannte sie die Themen ÖPNV und Gleichstellung.

Als Listenkandidat wird der Füssener Tobias Merz ins Rennen gehen, dem die Delegierten ebenfalls einstimmig ihr Vertrauen schenkten. Tobias Merz möchte die Aufbruchstimmung in den Wahlkampf zum nächsten Bayerischen Landtag mitnehmen. Dieser könne spannend werden, „weil die entscheidenden Themen sehr präsent sind“, betonte der 27-Jährige, der Jura in Regensburg studiert, sich aber bereits als Selbstständiger in der Immobilienbranche betätigt.

Brigitte Protschka zieht die Ostallgäuer SPD in den Wahkampf

Mit Brigitte Protschka wird die Ostallgäuer SPD mit einer erfahrenen Sozialpolitikerin in den Wahlkampf für den nächsten schwäbischen Bezirkstag ziehen. Die 64-Jährige hat sich vor allem in der Arbeiterwohlfahrt einen Namen gemacht, bei der sie seit vielen Jahren Vorsitzende des Ortsvereins Füssen-Schwangau und Ostallgäuer Kreisvorsitzende ist, seit 2021 auch Präsidentin der AWO Schwaben und seit 2016 stellvertretende AWO-Landesvorsitzende. Ihr liegt die Hilfe für pflegebedürftige Menschen am Herzen sowie der Natur- und Umweltschutz.

Komplettiert wird das Quartett mit dem 37-jährigen Gewerkschafter Marco Ströer. Der vierfache Familienvater aus Ruderatshofen tritt als Listenkandidat bei der Bezirkstagswahl an und ist Kassier des SPD-Unterbezirks Ostallgäu.

