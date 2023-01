"Ich war sprachlos, als der Anruf kam": Strahlende Gewinner bei Marktoberdorfer Losaktion

Drei Teilnehmer haben bei der Losaktion des Aktionskreises Marktoberdorf gewonnen. Bei der Gewinnübergabe können sie ihr Glück immer noch nicht fassen.

28.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Strahlende Gewinnerin bei der Losaktion des Aktionskreises Marktoberdorf war diesmal Christl Lochbrunner aus Wald. Sie kann für 1000 Euro in Marktoberdorf einkaufen gehen (wir berichteten). Der zweite Preis ging an Manfred Ried aus Marktoberdorf, der dritte an Michaela Schwarz aus Seeg. Sie erhielten Einkaufsgutscheine über 500 beziehungsweise 250 Euro. Die Gutscheine überreichte ihnen Aktionskreis-Chef Manfred Brandt in seinem Zoogeschäft „Tierisch gut“.

Manfredt Brandt vom Aktionskreis Marktoberdorf rief die drei Gewinner persönlich an

„Ich war sprachlos, als der Anruf kam, dass ich gewonnen habe“, erzählte die erste Gewinnerin. Wo Lochbrunner ihren Gewinn einlösen möchte, weiß sie noch nicht. „Ich habe noch nie gewonnen. Umso schöner, dass es dieses Mal geklappt hat“, sagte Manfred Ried. „Es war wirklich eine riesen Überraschung“, ergänzte Michaela Schwarz. Um bei der Aktion mitmachen zu können, mussten Teilnehmende auf einer Gewinnkarte jeweils 50 Glücksmarken sammeln. Ab zehn Euro Einkaufswert erhielten er oder sie beim Einkaufen eine solche Glücksmarke. Sie haben nun insgesamt ein Jahr Zeit, ihre Gutscheine einzulösen. „Wir sind sehr froh, dass ihr mitgemacht habt“, sagte Brandt.

