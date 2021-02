IG Metall kündigt bei Aktion in Marktoberdorf „harte Warnstreikwelle“ an

Eine Annäherung im Tarifstreit der Metallbranche scheiterte. Daher kündigte die IG Metall bei einer Aktion in Marktoberdorf Warnstreiks an. Wann diese beginnen.

28.02.2021 | Stand: 11:29 Uhr

Die Gewerkschaft IG Metall Allgäu hat unter anderem in Marktoberdorf vor den Toren von ACGO/Fendt mit einer Kundgebung auf die aktuellen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie aufmerksam gemacht. Um dabei die coronabedingten Abstandsregeln einzuhalten, rückten die Gewerkschafter mit weniger Leuten als sonst üblich an, stellten dafür aber Fotos zahlreicher Kollegen auf.

„Mit solchen kreativen Lösungen zeigen die Aktiven weiterhin vollen Einsatz, um den Arbeitgebern zu beweisen, ,wir sind da!’“, lobte Dietmar Jansen, erster Bevollmächtigter der IG Metall Allgäu, die Aktion. „Die Arbeitgeber können sich auf eine harte, erste Warnstreikwelle gefasst machen“, betonte Jansen zugleich. Denn auch in der vierten Verhandlungsrunde der Tarifverhandlungen bewegten sich die Arbeitgeber nicht. Wie kurz berichtet, blieb am Freitag auch der letzte Versuch einer Annäherung im Tarifkonflikt in Bayern erfolglos.

Am Montag ist vorab noch eine Aktion bei Bosch in Immenstadt geplant

„Wir werden nicht locker lassen“, sagte Jansen. So läute das Allgäu am heutigen 1. März mit einer letzten Aktion während der Friedenspflicht bei der Robert Bosch GmbH in Immenstadt den Tarifauftakt ein. In der Nacht auf Dienstag beginnt dann die erste Warnstreikwelle. Die Gewerkschaft gehe für Beschäftigungssicherung „für alle Beschäftigten“ und für mehr Sicherheit in der Zukunft auf die Straße, sagt Jansen.

Der Gewerkschaft geht es unter anderem um vier Prozent mehr Lohn

Außerdem trete sie für die unbefristete Übernahme aller Azubis und Regelungen für dual Studierende ein. Überdies verlangt die IG Metall vier Prozent mehr Lohn (wir berichteten).