Kurz vor dem Start: Fast 1000 Ausbildungsplätze unbesetzt

Endspurt: Anfang September beginnt das neue Ausbildungsjahr. Allerdings fehlen noch immer hunderte Bewerber. Auch in Marktoberdorf sind noch einige Stellen unbesetzt.

21.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bald fällt der Startschuss für das neue Ausbildungsjahr: Am Freitag, 1. September, startet die Auszubildenden in ihre neuen Berufe. Nach wie vor sind im Allgäu und in Marktoberdorf viele Ausbildungsplätze unbesetzt.

IHK-Lehrstellenbörse hat in Bayerisch-Schwaben immer noch fast 1000 offene Aubildungsplätze

In der IHK-Lehrstellenbörse sind in Bayerisch-Schwaben aktuell fast 1000 offene Ausbildungsplätze für September eingetragen, heißt es in einer Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK). Offene Stellen gebe es quer durch alle Branchen, besonders im Bereich Lager, in der Gastronomie und Hotellerie sowie in der Industrie. Im Allgäu haben die Unternehmen rund 400 Ausbildungsplätze für September gemeldet, die in der IHK-Lehrstellenbörse zu finden sind. Und im Umkreis von 20 Kilometern um Marktoberdorf sind für den Ausbildungsstart 2023 noch 61 freie Plätze in der IHK-Lehrstellenbörse angegeben.

Ausbildungsexperte: "Es lohnt sich, sich auch jetzt noch zu bewerben"

IHK-Ausbildungsexperte Dr. Christian Fischer appelliert an die Schulabsolventen: „Eine Ausbildung bietet beste Perspektiven und viele Karriereoptionen. Es lohnt sich, sich auch jetzt noch zu bewerben.“ Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist groß. Die Firmen stemmen sich Fischer zufolge aktiv gegen den Fachkräftemangel. So zeigten sich die lokalen Unternehmen beispielsweise auf der Ausbildungsmesse im Modeon mit ansprechenden Ständen und verschiedenen Spielen sehr kreativ.

„Viele haben ihr Ausbildungsangebot sogar noch einmal ausgeweitet“, berichtet der Ausbildungsexperte. Im Allgäu sind es mit aktuell fast 2.800 neuen Ausbildungsverträgen deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Fischer geht davon aus, dass die Zahlen bis zum Jahresende weiter kräftig ansteigen werden. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass auch über den offiziellen Ausbildungsstart im September hinaus viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt ist.“

Gute Chancen für Spätstarter

Viele Schülerinnen und Schüler lassen sich laut Ausbildungsexperte Zeit mit der Berufsorientierung und starten erst in die Bewerbungsphase, wenn sie bereits ihr Zeugnis in der Hand haben. Gute Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden, haben Spätstarter allemal. Denn nach wie vor sind viele Stellen offen. „Die Chancen der jungen Menschen waren selten so gut wie in diesem Jahr“, sagt Fischer. Er rät Bewerbern, die bislang nicht fündig wurden, bei der Suche flexibel zu sein und sich über Alternativen zu informieren.

Dennoch vermutet Fischer, dass auch in diesem Jahr etliche Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben werden. Laut einer IHK-Umfrage konnte im vergangenen Jahr jeder zweite Betrieb in Bayerisch-Schwaben nicht alle offenen Stellen besetzen.

Interessierte können auf der Website ihk-lehrstellenbörse.de nach Berufen in bestimmten Region suchen.

