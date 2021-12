40 Meter hoch war der Kran, auf den drei junge Erwachsene in Marktoberdorf geklettert sind. Eine Streife der Polizei Marktoberdorf rückte aus.

04.12.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Drei junge Erwachsene sind in der Nacht auf Samstag auf einen 40 Meter hohen Kran am Marktplatz in Marktoberdorf geklettert.

Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Nach Angaben der Polizei hatten sie dafür einen Bauzaun geöffnet. Beamten der Polizeiinspektion Marktoberdorf konnten die Jugendlichen überzeugen, wieder herunterzukommen. Bei der Aktion wurde niemand verletzt. Die drei Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch,