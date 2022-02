Im Galopp durch die Musikgeschichte: Brass Band Berlin spielt Rosenmontag in Marktoberdorf

Die Brass Band Berlin spielt am Rosenmontag im Modeon Marktoberdorf. Alle Infos zu der Veranstaltung und dem Kartenvorverkauf.

12.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Kenner schätzen die Rosenmontagsvorstellungen im Modeon Marktoberdorf. Auch heuer ist einiges geboten: Am Montag, 28. Februar, sorgt die „Brass Band Berlin“ ab 20 Uhr beim Rosenmontagskonzert für einen temporeichen Galopp quer durch die Musikgeschichte. Elf Profimusiker, alle in Diensten der großen Berliner Orchester, demonstrieren was mit ein paar gebogenen Metallröhren, Eisenbahnflöte, Luftpumpe, Quietsche-Entchen, Halsband-Cymbeln und Revolver alles machbar ist. Die Besucher erwartet eine rasante Hochleistungsdarbietung, voll bepackt mit Musik, Humor und Kabarett.

Hier gibt es die Karten für das Konzert von Brass Band Berlin in Marktoberdorf

Für den Einlass sind 2G-Plus-Nachweise sowie ein Ausweis erforderlich. Besucher werden gebeten, frühzeitig zu erscheinen. Es gilt FFP2-Maskenpflicht. Karten sind ab sofort bei der Buchhandlung Eselsohr in Marktoberdorf, beim Allgäuer Medienzentrum Kempten unter den Nummern 0831 206-190 oder 0831 206-5555 sowie bei allen Vorverkaufsstellen von CTS Eventim erhältlich. Die Tickets gibt es zudem im Internet unter www.allgaeuticket.de und www.eventim.de