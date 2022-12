Im Kreisverkehr rückwärts gefahren: Unfall in Marktoberdorf

Ein Lastwagenfahrer hat in einem Kreisverkehr in Marktoberdorf einen Unfall gebaut. Er legte unvermittelt den Rückwärtsgang ein.

20.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein 53-jähriger Lastwagenfahrer hat im Röslekreisel bei Marktoberdorf einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei nahm er gerade die Ausfahrt in Richtung Lengenwang und legte dann unvermittelt den Rückwärtsgang ein. Dabei achtete er nicht auf das Auto das hinter ihm war und stieß mit ihm zusammen.

Navi falsch gedeutet und deswegen Unfall gebaut?

Der 53-Jährige gab an, sein Navigationssystem falsche gedeutet zu haben und deshalb falsch gefahren zu sein. An dem Auto, dass er angefahren hatte, entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

