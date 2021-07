Im Marktoberdorfer Hallenbad gibt es ab sofort wieder Schwimmkurse für Kinder

Nach 16 Monaten Corona-Pause können Kinder im Hallen- und Freibad in Marktoberdorf nun wieder schwimmen lernen. Wer bei den Schwimmkursen zuerst zum Zug kommt.

14.07.2021 | Stand: 14:43 Uhr

16 lange Monate hat die Corona-Pandemie keine Schwimmkurse mehr im Anton-Schmid-Hallen- und Freibad zugelassen. Ab sofort können Kinder in dem städtischen Bad in Marktoberdorf endlich wieder schwimmen lernen. Das Bad selbst ist, wie berichtet, schon seit fünf Wochen wieder für die Allgemeinheit geöffnet.

Es gibt eine lange Warteliste für Schwimmkurse in Marktoberdorf

Was die Schwimmkurse angeht, hat sich seit dem Ausbruch der Pandemie allerdings eine beachtliche Warteliste gebildet. Betriebsleiter Gary Kögel und sein Team werden diese Liste nun strukturiert nach folgender Priorität abarbeiten, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erläutert:

Abhalten aller bereits vor der Corona-Pandemie bestellten Kurse. Kursangebot für alle Nichtschwimmer in den Marktoberdorfer Grundschulen (ab September) Kursangebot für alle Vorschulkinder in den Marktoberdorfer Kindergärten im Rahmen des dort etablierten Schwimmprojektes.

Eine Million Euro lässt sich die Stadt Marktoberdorf ihr Bad im Jahr kosten

Der Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell erklärt in dem Zusammenhang: „Uns liegt es sehr am Herzen, dass möglichst alle Kinder schwimmen lernen. Schwimmen lernen ist die allerbeste Lebensversicherung.“ Hell verweist auch darauf, über welch „erstklassige Infrastruktur“ Marktoberdorf dafür dank des Anton-Schmid-Bades verfüge. Circa eine Million Euro pro Jahr lasse sich die Stadt, wie mehrfach berichtet, ihr kombiniertes Hallen- und Freibad kosten. „Das Geld ist uns die Sicherheit unserer Kinder wert“, sagt Hell.

Auch über ein schönes Außenbecken verfügt das kombinierte Hallen- und Freibad in Marktoberdorf. Bild: Heiko Wolf

Bad-Chef Gary Kögel: Warum Schwimmen eine sehr gesunde Sportart ist

Der Badleiter ergänzt: „Sich über Wasser halten zu können und – am besten – sicher schwimmen zu können, ist überlebensnotwendig“, sagt Kögel, der auch Ortsvorsitzender der Marktoberdorfer Wasserwacht ist. Ihm zufolge ist Schwimmen auch „die gesündeste Sportart“. Das liege vor allem an der ganzheitlichen Beanspruchung der Muskeln und an der Entlastung der Gelenke durch den Auftrieb des Wassers. „Auch aus diesem Grund ist es uns wichtig, sowohl Kindern als auch Erwachsenen das Schwimmen ganzjährig in unserem Bad zu ermöglichen“, sagt Gary Kögel.

Kinder, die sich nicht mehr auf eines der Kinderbecken im Marktoberdorfer Hallen- und Freibad beschränken wollen, aber noch nicht schwimmen können, haben dort jetzt wieder die Gelegenheit, Schwimmkurse zu belegen. Bild: Heiko Wolf

