Im Modeon in Marktoberdorf ins neue Jahr: Ein besonderes Stück ist geboten

23.12.2022 | Stand: 21:21 Uhr

Es ist ein besonderes Jahr für die Kolpingsfamilie Marktoberdorf – so viel steht fest. Zum einen feierte der Verein heuer sein 100-jähriges Bühnenjubiläum. Zum anderen kann erstmals wieder nach coronabedingter Zwangspause die traditionelle Silvestervorführung im Modeon stattfinden.

„Licht aus – eine schwarze Komödie“, frei nach Peter Shaffers Komödie „Black Comedy“, heißt das Stück, das das Ensemble zum Jahreswechsel am 31. Dezember um 20 Uhr auf die Bühne bringt. Doch keine Angst: Das Publikum wird den Abend nicht im Dunkeln verbringen. Der Name ist in diesem Fall zum Glück nur Programm.

"Licht aus!" sorgte schon im April für einige Lacher vor der Bühne

Bereits im April feierte das Kopingtheater mit dem Stück erfolgreich Premiere. Ein Stromausfall und seine Folgen sorgten beim Publikum für wahre Lachsalven. Das Stück handelt nämlich von der Künstlerin Brenda. Für sie hätte der Abend der Durchbruch zum künstlerischen Erfolg werden sollen. Brenda erwartet nämlich in ihrer Wohnung die milliardenschwere Kunstsammlerin Svetlana Godunow. Die Wohnung wird von ihrem Verlobten mit hinterrücks bei der Nachbarin ausgeliehenen Möbeln und Kunstwerken aufgehübscht. Doch plötzlich droht der ach so wichtige Abend in einer Katastrophe zu enden: Stromausfall. Komplette Finsternis.

Die Inszenierung, bei der erneut das Duo Lucia Golda und Patrick Lutz Regie führt, stieß beim Publikum auf positive Resonanz. Jedoch war es aufgrund der Corona-Situation und der Auflagen nicht so gut besucht, wie erhofft. Das Kolpingtheater möchte deshalb nochmals die Möglichkeit bieten, das Stück zu besuchen.

Das sind die Termine der Aufführungen von "Licht aus!" im Modeon

Die beiden Aufführungen finden am 31. Dezember 2022 und 7. Januar 2023 jeweils um 20 Uhr im Modeon in Marktoberdorf statt. Auf der Bühne stehen dieses Mal nicht zuletzt Walter Sirch sowie die Regisseure Golda und Lutz selbst.

Das Theaterstück stellt die Spielerinnen und Spieler vor eine große Herausforderung: Wie erschafft man auf einer hell erleuchteten Bühne die Illusion eines stockdunklen Raumes? Wie orientiert und bewegt man sich, wenn man plötzlich nichts mehr sieht? „Wir haben mit Augenbinden geübt“, berichten Patrick Lutz und Lucia Golda. Auch das Publikum darf sich in dem Stück auf neue Sehgewohnheiten einstellen. Wann immer die Bühne fürs Publikum hell erleuchtet ist, herrschen für Brenda und ihre Besucherinnen und Besucher tiefste Finsternis. Der Schein eines brennenden Streichholzes dagegen dunkelt die Bühne ab, bringt aber etwas Licht ins Dunkel von Brendas Wohnung.

Hier sind die Tickets für das Stück "Licht aus!" erhältlich

Tickets für das Stück „Licht aus“ gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Eselsohr, Salzstraße 2 in Marktoberdorf. Sie sind auch an den beiden Veranstaltungstagen an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich. Mehr Informationen gibt es unter www.kolping-marktoberdorf.de.

