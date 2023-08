Im Modeon Marktoberdorf steigt die große Kult-Schlager-Party

Im Oktober feiert die neue Veranstaltungsreihe "Sing mit - Die große Kult-Schlager-Party" in Marktoberdorf Premiere. Auf der Bühne heizen Schlagerstars ein.

06.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Schlagerfans aufgepasst: Im Modeon findet am Sonntag, 15. Oktober, ab 18 Uhr erstmals eine ganz besondere Premiere statt. Die Sängerin Nicki und Boyband sdb (Stimmen der Berge) präsentieren zusammen die neue Veranstaltungsreihe „Sing mit – Die große Kult-Schlager-Party“.

Boyband sdb präsentiert Schlagerhits im Modeon

Nach den Charts-Erfolgen des ersten Kult-Schlager-Albums „Deutsches Gold“ von sdb haben die ehemaligen „Regensburger Domspatzen“ noch ein Album „Sing mit – Die große Kult-Schlager-Party“ mit weiteren Schlager-Klassikern in der Pandemie veröffentlicht. Mit Liedern wie „Die kleine Kneipe“, „Griechischer Wein“, „Aber Dich gibt’s nur einmal für mich“, „Aber bitte mit Sahne“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“, sowie „Ein bisschen Frieden“ sorgen die Sänger bei den Schlager-Freunden für Stimmung. Als besonderes Bonbon haben sich „sdb“ als Stargast außerdem das „Bayerische Cowgirl“ Nicki eingeladen.

"Bayerisches Cowgirl" Nicki tritt in Marktoberdorf auf

Nicki wird im Modeon einige Hits zum Besten geben: zum Beispiel „Wenn I mit Dir tanz“, „I bin a bayrisches Coygirl“ und „Servus, machs gut“. Die Sängerin freut sich schon sehr, mit sdb gemeinsam auf der Bühne zu stehen und den Gästen ein paar schöne Stunden zu bereiten. Sie feiert in diesem Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum und hat dazu eine neue Single: „I sing nur für mei Leben gern“. Für gute Laune und Party-Stimmung sollte also gesorgt sein, es kann getanzt und mitgesungen werden. Beginn ist am Sonntag, 15. Oktober, um 18 Uhr. Einlass ist um 17 Uhr.

Tickets gibt es bei der Allgäuer Zeitung und den Heimatzeitungen, unter der Telefonnummer 0831-2065555, www.allgaeuticket.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.eventim.de