Der Landkreis hat die 1.000er-Marke nicht gerissen. Am Mittwoch wird das öffentliche Leben nicht heruntergefahren. Trotzdem gelten strengere Regeln.

23.11.2021 | Stand: 18:27 Uhr

Der befürchtete Lockdown tritt im Ostallgäu am Mittwoch nicht in Kraft. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 878,7 (Stand 23. November) und damit unter der Grenze von 1.000. Noch am Sonntag verzeichnete das Ostallgäu eine Inzidenz von 923 und näherte sich damit der bedrohlich dieser Marke.