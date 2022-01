Das Standesamt bietet auch winterliche Trauungen im Garten des Hartmannhauses an. Das kommt gut an. Was die Zahlen sonst noch sagen.

16.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Statt gekühltem Sekt gab es zum Anstoßen heißen Punsch und Glühwein. Dicke Schneeflocken fielen, kalt war’s. Und trotzdem würden Katharina und Matthias Guggemos immer wieder in dieser Form standesamtlich heiraten. Fünf Paare nutzten die winterliche Trauung im Garten des Hartmannhauses, die das Standesamt Marktoberdorf im dritten Jahr angeboten hat – Tendenz steigend, sagt Standesamtsleiterin Inge Hofbauer.