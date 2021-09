Die Zahl der E-Autos im Landkreis hat sich in nur einem Jahr mehr als verdoppelt. Wie hoch die Nachfrage nach Ladeboxen ist und welche Vorbehalte es gibt.

05.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die E-Mobilität nimmt in Deutschland und auch im Ostallgäu an Fahrt auf. Zahlen des Landratsamtes Ostallgäu bestätigen das: Waren zum Stichtag 1. Januar 2015 gerade einmal 40 E-Pkw zugelassen, sind es in diesem Jahr 643. Das sind über 300 Autos mehr als 2020. Dass die Nachfrage steigt, merken Fachleute aus der Energiebranche auch durch eine immer höhere Nachfrage nach privaten Ladeboxen – diese sei „am Explodieren“.