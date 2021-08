Impfungen, Bahn und B12: Über diese Themen sprach CSU-Abgeordneter Stracke mit der Frauen-Union in Marktoberdorf

CSU-Abgeordneter hat sich mit der Frauen-Union in Marktoberdorf über viele Themen unterhalten. Was er zum Ausbau der B12 sagt und wie er über Impfungen denkt.

27.08.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Corona-Impfkampagne, Elektrifizierung der Bahn im Allgäu, Ortsumgehung Bertoldshofen und Ausbau der B12: Die Themen waren vielfältig, über die der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke bei der Frauen-Union in Marktoberdorf sprach.

CSU-Abgeordneter Stracke in Marktoberdorf: „Impfen ist der Weg zurück in die Freiheit“

Jeder könne sich inzwischen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Es sei genügend in Deutschland entwickelter Impfstoff vorhanden. Das sah der Politiker, stellvertretender Fraktionsleiter und in den Bereichen Gesundheit und Klimaschutz tätig, als großen Erfolg der Bundesregierung. Nun müssten besonders Kinder geschützt werden, die sich wegen ihres Alters nicht impfen lassen können. Eltern, Großeltern, Lehrer seien gefordert, sich impfen zu lassen. Längst gehe es nicht um einen neuen Lockdown. „Impfen ist der Weg zurück in die Freiheit“, sagte er.

„Wir haben gerade auch in der Region viel erreicht“, sagte Stracke mit Blick auf die Ortsumgehung Bertoldshofen auf. Die 55 Millionen Euro für stressfreien Verkehr und Lärmschutz der Menschen seien gut investiert worden. Dazu zählt er auch den Ausbau der B472 östlich von Bertoldshofen in Richtung Schongau. Inzwischen hat sich, wie berichtet, herausgestellt, dass die angepeilte Gesamtsumme von 75 Millionen Euro nicht reichen wird.

Marktoberdorf profitiere auch von der Städtebauförderung, sagte Stracke und kündigte eine Nachbesserung an. Es soll mit Einzelhändlern und Firmen darüber gesprochen werden, wie Innenstädte attraktiver gestaltet und erhalten werden können.

Besserer Lärmschutz an der B12 und Elektrifizierung der Bahn im Allgäu

Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Angelika Schorer sei es gelungen, dass beim Ausbau der B12 der Lärmschutz durchgehend gleich höherrangig gebaut wird. Zudem investiere der Bund kräftig in Schiene und Straße, betonte Stracke weiter. Beim Zugverkehr sprach er sich für eine komplette Elektrifizierung in der Region aus. Das sei wirtschaftlich am sinnvollsten.

Trotz der Bemühungen um die Elektrifizierung der Bahn dürfe der Straßenausbau nicht vergessen werden. Es könne kein „entweder oder“ , sondern nur ein „sowohl als auch“ geben. Individuelle Mobilität sei ein hohes Gut. Der Kampf gegen das Auto sei keine Antwort für den ländlichen Raum und die Wirtschaft. „Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Region optimal erschließen und optimale Bedingungen für die Wirtschaft haben, um Arbeitsplätze hier vor Ort zu haben“, forderte Stracke.

