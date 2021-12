Impfzentrum in Marktoberdorf: Diese Öffnungszeiten gelten über Silvester

Das Impfzentrum in Marktoberdorf hat auch über Silvester und Neujahr geöffnet. Es sind noch Termine frei. Eine Online-Anmeldung ist notwendig.

29.12.2021 | Stand: 10:05 Uhr

Die Impfzentren in Marktoberdorf und in Kaufbeuren haben wegen des großen Andrangs auch über Silvester und Neujahr geöffnet. Impftermine werden am Freitag, 31. Dezember, und am Samstag, 1. Januar, jeweils von 8 bis 16 Uhr angeboten.

In Marktoberdorf sind noch Termine verfügbar

In Kaufbeuren sind zwar schon alle Termine vergeben, in Marktoberdorf sind nach Angaben des Landratsamtes jedoch noch Kapazitäten verfügbar. Eine Online-Terminvereinbarung ist erforderlich. Vor der Terminvereinbarung müssen sich die Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite www.impfzentren.bayern/citizen registrieren. Anschließend können sie dort ihren Impftermin buchen.

Kinderimpftag in Marktoberdorf

Am Samstag, 8. Januar, findet im Impfzentrum Marktoberdorf zudem von 8 bis 16 Uhr ein Kinderimpftag statt. Geimpft werden Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren.